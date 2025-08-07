Игра состоялась на Олимпийском стадионе Спирос Луис в Афинах.

Состоялся первый матч в полуфинале квалификации Лиги Европы между греческим клубом "Панатинаикос" и донецким "Шахтером". Поединок закончился со счетом 0:0.

В целом содержание игры соответствовало окончательному счету. Команды имели примерно одинаковое количество ударов по воротам и опасных моментов. При этом "горняки" имели шанс вырвать победу уже в добавленное время, когда Невертон не смог добить отскок от вратаря, парировавшего удар Шведа с правого фланга штрафной.

Лига Европы УЕФА. Квалификация

Видео дня

"Панатинаикос" - "Шахтер" - 0:0

Предупреждения: Чиривелья, 20, Кирьякопулос, 46 - Марлон, 16

"Панатинаикос": Дронговские - Кирьякопулос (Младенович, 56), Туба, Палмер-Браун, Коцирас - Чиривелья (Гнезда-Черин, 56), Максимович - Джуричич (Сиопис, 56), Тете (Зарури, 68), Пель

Запасные: Ляфон, Коцарис, Ингасон, Манчини, Едвай, Фикай, Еремеефф, Брега.

"Шахтер": Ризнык - Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус - Судаков, Марлон (Бондаренко, 46), Очеретько - Невертон, Элиас (Эгиналду, 73, Швед, 76), Алиссон (Педриньо да3)

Запасные: Фесюн, Твардовский, Азаров, Грамм, Глущенко, Конопля, Назарина, Фарина.

Игра прошла на Олимпийском стадионе Спирос Луис в Афинах. Ответный матч будет сыгран через неделю.

Украинские клубы в еврокубках

5 августа в польском городе Люблин состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" сыграло с кипрским "Пафосом". Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу "Пафоса".

Вас также могут заинтересовать новости: