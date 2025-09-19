Речь идет о команде Израиля.

Сборная Испании, которая является действующим чемпионом Европы, может бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2026 года, если к участию в нем будет допущена определенная команда. Как отмечает портал Sport.ua, речь идет о команде Израиля.

Эту информацию подтвердил Пачи Лопес, представитель Испанской социалистической рабочей партии в Конгрессе.

"Мы еще не знаем, какие команды и страны будут участвовать в ЧМ-2026 года. Спорт не может быть изолирован от того, что сейчас происходит в мире. Особенно, когда речь о массовых нарушениях прав человека со стороны Израиля", - сказал он.

Видео дня

Другие разногласия стран в мировых событиях

Как сообщал УНИАН, ранее испанский национальный вещатель RTVE принял решение бойкотировать следующее "Евровидение", если в нем примет участие Израиль. Заявление Испании оказывает давление на Европейский вещательный союз (EBU), ведь эта страна входит в так называемую "Большую пятерку", которая автоматически попадает в финал конкурса.

В то же время Испания не единственная страна, которая думает о том, чтобы пропустить "Евровидение-2026". Такую дискуссию имели также вещатели Нидерландов, Ирландии, Словении и Исландии. Эти страны аргументировали свое решение действиями Израиля в Газе, которые повлекли гибель журналистов и ограничили доступ средств массовой информации.

Вас также могут заинтересовать новости: