Бельгийский тренер Филипп Клеман отказался от предложения поехать в Россию и возглавить московский "Спартак". Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на журналиста De Standaard Барта Лаге.

"Я связался с агентом Филиппа Клемана. Да, "Спартак" предлагал ему работу, но он отказался. Он продолжает жить в Великобритании, и я думаю, что у него там есть какие-то контакты", - цитируют слова Клемана СМИ.

Филипп Клеман за свою карьеру был тренером бельгийского "Брюгге", французского "Монако" и шотландского "Рейнджерс".

Сейчас тренером "Спартака" является экс-футболист "Лацио" и "Интера" Деян Станкович, который переехал в Россию в 2024 году.

