Ошибка 44-летнего голкипера стояла его команде набранных очков.

Легендарный итальянский голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон допустил катастрофический ляп во время матча с "Перуджей" в рамках 36-го тура чемпионата Италии среди команд Серии В.

Уже с первых минут встречи шансы команды Буффона упали, после того как итальянец не потянул пенальти. Буквально через 2 минуты, Джиджи вышел, чтобы принять мяч, но вместо этого он махнул ногой мимо. Нападающий соперников быстрее всех среагировал и закатил мяч в пустые ворота.

This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma🇮🇹 pic.twitter.com/30WcZ1YQbY — Richard Hall (@RichHall80) April 25, 2022

Во втором тайме "Парма" взбодрилась и даже забила один гол, но на этом все. Матч завершился победой "Перуджи" со счетом 2:1.

Стоит отметить, что Буффону в январе исполнилось 44 года. В Твиттере под новостями о ляпе легенды появилось полно призывов от болельщиков завязать с футболом. Но заканчивать Джиджи не собирается. В начале года легендарный итальянец продлил контракт с "Пармой" до 2024-го года.

В текущем сезоне на счету Буффона 26 матчей за "Парму", в которых он пропустил 27 голов, а в восьми встречах сохранил свои ворота "на замке".

"Парма" занимает только 13 место из 20 в Серии В, имея низкие шансы на повышение в классе в конце сезона.

Джанлуиджи Буффон: достижения в карьере