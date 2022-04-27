Легендарный итальянский голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон допустил катастрофический ляп во время матча с "Перуджей" в рамках 36-го тура чемпионата Италии среди команд Серии В.
Уже с первых минут встречи шансы команды Буффона упали, после того как итальянец не потянул пенальти. Буквально через 2 минуты, Джиджи вышел, чтобы принять мяч, но вместо этого он махнул ногой мимо. Нападающий соперников быстрее всех среагировал и закатил мяч в пустые ворота.
This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma🇮🇹 pic.twitter.com/30WcZ1YQbY— Richard Hall (@RichHall80) April 25, 2022
Во втором тайме "Парма" взбодрилась и даже забила один гол, но на этом все. Матч завершился победой "Перуджи" со счетом 2:1.
Стоит отметить, что Буффону в январе исполнилось 44 года. В Твиттере под новостями о ляпе легенды появилось полно призывов от болельщиков завязать с футболом. Но заканчивать Джиджи не собирается. В начале года легендарный итальянец продлил контракт с "Пармой" до 2024-го года.
В текущем сезоне на счету Буффона 26 матчей за "Парму", в которых он пропустил 27 голов, а в восьми встречах сохранил свои ворота "на замке".
"Парма" занимает только 13 место из 20 в Серии В, имея низкие шансы на повышение в классе в конце сезона.
Джанлуиджи Буффон: достижения в карьере
- Буффон играл за "Парму" с 1994 года по 2001, а с 2001 по 2018 годы выступал за "Ювентус". Затем он провел один сезон в ПСЖ и вернулся в туринский клуб.
- В общей сложности Буффон провел за "Ювентус" 683 матча, из них 322 - на ноль.
- Среди трофеев Буффона - 10 побед в чемпионате Италии, 5 Кубков Италии и 7 Суперкубков, один Кубок УЕФА, а также победа в чемпионате Франции и Суперкубок Франции.
- В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей, стал чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.
- Буффон признан лучшим вратарем 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
- Джанлуиджи Буффон стал голкипером "Пармы" летом 2021 года, когда он объявил об уходе из "Ювентуса".