Джанлуиджи Буффон / фото REUTERS

Легендарный итальянский голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон допустил катастрофический ляп во время матча с "Перуджей" в рамках 36-го тура чемпионата Италии среди команд Серии В.

Уже с первых минут встречи шансы команды Буффона упали, после того как итальянец не потянул пенальти. Буквально через 2 минуты, Джиджи вышел, чтобы принять мяч, но вместо этого он махнул ногой мимо. Нападающий соперников быстрее всех среагировал и закатил мяч в пустые ворота.

Во втором тайме "Парма" взбодрилась и даже забила один гол, но на этом все. Матч завершился победой "Перуджи" со счетом 2:1.

Стоит отметить, что Буффону в январе исполнилось 44 года. В Твиттере под новостями о ляпе легенды появилось полно призывов от болельщиков завязать с футболом. Но заканчивать Джиджи не собирается. В начале года легендарный итальянец продлил контракт с "Пармой" до 2024-го года.  

В текущем сезоне на счету Буффона 26 матчей за "Парму", в которых он пропустил 27 голов, а в восьми встречах сохранил свои ворота "на замке". 

"Парма" занимает только 13 место из 20 в Серии В, имея низкие шансы на повышение в классе в конце сезона.

Джанлуиджи Буффон: достижения в карьере

  • Буффон играл за "Парму" с 1994 года по 2001, а с 2001 по 2018 годы выступал за "Ювентус". Затем он провел один сезон в ПСЖ и вернулся в туринский клуб.
  • В общей сложности Буффон провел за "Ювентус" 683 матча, из них 322 - на ноль.
  • Среди трофеев Буффона - 10 побед в чемпионате Италии, 5 Кубков Италии и 7 Суперкубков, один Кубок УЕФА, а также победа в чемпионате Франции и Суперкубок Франции.
  • В составе сборной Италии Буффон провел 176 матчей, стал чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.
  • Буффон признан лучшим вратарем 21 века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
  • Джанлуиджи Буффон стал голкипером "Пармы" летом 2021 года, когда он объявил об уходе из "Ювентуса". 