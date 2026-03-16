'Его уже били': Верховен оценил свои шансы в бою против Усика

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. В комментарии для The Ring он заявил, что уверен в своих силах.

По словам кикбоксера, его не смущает статус аутсайдера в предстоящем поединке.

"Мне это нравится. Что это значит? Это огромная возможность для меня. Весь мир будет у моих ног", - сказал Верховен.

Видео дня

Нидерландец также вспомнил о прошлых боях Усика. Он отметил, что даже сильнейшие боксеры мира не смогли сломать украинца.

"Его уже били и потрясали. По нему попадал Джошуа - один из самых мощных панчеров в боксе. Попадал Фьюри. Я не думаю, что нокаутировать его будет легко. Я, конечно, попробую, но считаю, что лучшая победа, которую я могу одержать - это выиграть по итогам 12 раундов единогласным решением", - заявил Верховен.

Также кикбоксер добавил, что хочет доказать свое превосходство на дистанции. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы его возможная победа воспринималась как случайность.

"Я хочу, чтобы после 12 раундов Усик сказал: "Я сделал все, что мог, но это не сработало". Это не должен быть просто случайный удар. Мы оставим в ринге абсолютно все", - сказал Верховен.

Напомним, что бой между Усиком и Верховеном состоится 23 мая в Египте. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC.

Усик проведет три боя перед завершением карьеры - что известно

Ранее чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик рассказал, что планирует провести еще три поединка в профессиональном боксе, после чего завершит карьеру. По его словам, первый бой состоится 23 мая в Гиге против кикбоксера Рико Верховена.

Усик поделился, что второй бой перед завершением карьеры пройдет с победителем встречи Даниэль Дюбуа – Фабио Вордли, а третий поединок запланирован против Тайсона Фьюри, что станет их третьим очным поединком.

