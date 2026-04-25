'Могли бы создать проблемы': известный тренер назвал двух серьезных соперников для Усика

По словам тренера, у украинца могут возникнуть трудности с меньшим боксером.

Тренер бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера Малик Скотт заявил, что украинскому боксеру Александру Усику будет трудно противостоять англичанину Мозесу Итауми и обладателю пояса WBC в полутяжелом весе Давиду Бенавидесу. Его цитирует Ring Magazine.

"Когда дело доходит до Усика, я считаю, что проблемы ему может создать какой-то более мелкий парень. Когда я говорю "мелкий", я не имею в виду кого-то вроде Бенавидеса. Поэтому мы так сильно настроены на его бой с Мозесом. И я считаю, что Усик тоже знает. Вот почему он без проблем нокаутирует этих гигантов. Для него не проблема драться с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и другими. Можно даже увидеть, что он пытается добиться третьего боя с Фьюри", - высказался Скотт.

По его словам, Усик понимает, что эти крупные боксеры не на том уровне, который может создать ему проблемы.

"Кто действительно мог бы создать проблемы, так это более низкорослый Итаума, быстрый Бенавидес, кто-то, кто может двигаться, бить и не имеет таких медленных ног. Так что это имеет смысл. Но 2 мая Бенавидесу придется сначала встретиться с Хильберто Рамиресом", - добавил тренер.

Ранее бывший британский боксер Тони Белью ответил, может ли сейчас кто-то победить Усика. Спортсмен заявил, что украинец на данный момент не может достичь большего в боксе, но проблема заключается в его соперниках, поскольку никто не может быть ему конкурентом.

"Усику больше нечего делать. Вопрос только в соперниках. Он победил всех, кто стоял перед ним. Он не может добиться большего. У него есть право сделать то, что он сделает в следующем бою. Он заслужил право диктовать условия. Он босс. Победит ли кто-нибудь Усика? Нет, абсолютно никто", - сказал Белью.

В то же время Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верхувен дали пресс-конференцию перед боем. Украинец принес пояс чемпиона по версии WBC, который будет поставлен на кон во время предстоящего поединка.

"Меня спрашивают, почему я захотел драться с Рико, ведь он не боксер. Зато он классный парень. Я хочу этот бой. Можно я хоть раз сделаю то, что я хочу, а не то, что нужно? Я всегда делал то, что мне говорили - дрался с теми, с кем нужно было, дрался так, как нужно. Сейчас я буду делать то, что я хочу делать. И то, что мне нужно", - высказался Александр.

