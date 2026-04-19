'Он заслужил право диктовать условия': Белью ответил, может ли сейчас кто-то победить Усика

По словам боксера, украинец победил всех, кто вставал на его пути.

Бывший британский боксер Тони Белью считает, что украинский спортсмен Александр Усик на данный момент не может достичь большего в боксе, но проблема заключается в его соперниках, поскольку никто не может быть ему конкурентом. Об этом он сказал в интервью Seconds Out.

"Усику больше нечего делать. Вопрос только в соперниках. Он победил всех, кто стоял перед ним. Он не может добиться большего. У него есть право сделать то, что он сделает в следующем бою. Он заслужил право диктовать условия. Он босс. Победит ли кто-нибудь Усика? Нет, абсолютно никто", - заверил Белью.

Известно, что в последний раз Тони выходил на ринг в 2018 году, когда уступил чемпионский пояс Александру Усику техническим нокаутом.

Ранее Усик и кикбоксер Рико Верхувен дали пресс-конференцию перед боем. С собой украинец принес пояс чемпиона по версии WBC, который будет стоять на кону во время предстоящего поединка.

"Меня спрашивают, почему я захотел драться с Рико, ведь он не боксер. Зато он классный парень. Я хочу этот бой. Можно я хоть раз сделаю то, что я хочу, а не то, что нужно? Я всегда делал то, что мне говорили - дрался с теми, с кем нужно было, дрался так, как нужно. Сейчас я буду делать то, что я хочу делать. И что мне нужно", - высказался Усик.

Также сообщалось, что Усику поставили ультиматум и пригрозили отобрать титул WBC. В частности, британский промоутер Фрэнк Уоррен пригрозил обратиться в суд против Всемирного боксерского совета (WBC), если тот не выдаст официальное указание чемпиону провести следующую защиту своего титула против временного обладателя титула Агиты Кабаела.

