Джо Джойс является официальным претендентом на один из поясов Александра Усика.

Непобежденный британский боксер Джо Джойс, который накануне нокаутировал Джозефа Паркера и стал претендентом на один из поясов Александра Усика, высказался о потенциальном бое против украинского чемпиона.

Британец заявил, что готов к поединку с Усиком и намерен нокаутировать украинского боксера.

"Когда мы впервые боксировали с Усиком у меня было менее 10 лет опыта. У меня не было нормальных спаррингов с боксером-левшой. Но если я буду драться с ним сейчас в профессионалах, это будет 12 раундов, меньшие перчатки, я буду более подготовлен именно к нему.

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После просмотра его второго боя с Джошуа, я буду наносить больше ударов, чем Энтони и делать все, чтобы усложнить Усику задачу. Я сражался с ним раньше, так что я знаю, чего ожидать. С планом на бой от моего тренера Исмаэля Саласа и техниками, которые он готовит, я буду в хорошем положении. Я нацелен на то, чтобы нокаутировать Усика или, по меньшей мере, победить", – приводит слова Джойса 3Kings Boxing.

Добавим, что Джо Джойс и Александр Усик сражались в рамках Всемирной серии бокса в 2013 году. Тот бой завершился победой украинца единогласным решением судей.

В ночь на 25 сентября Джойс одержал победу нокаутом в бою с новозеландцем Джозефом Паркером и стал официальным претендентом на титул WBO, которым сейчас владеет украинец.

Ранее УНИАН сообщал, что следующим соперником Александра Усика может стать победитель боя Уайлдер - Хелениус.

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