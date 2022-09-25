Джо Джойс завоевал пояс временного чемпиона WBO, которым владеет Александр Усик.

В ночь на 25 сентября в Манчестере завершился вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, главным событием которого был бой за титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе между британцем Джо Джойсом и новозеландцем Джозефом Паркером.

Развязка в этом боя наступила в 11-м раунде. 37-летний Джойс поймал Паркера ударом слева, из-за чего того отбросило к канатам. Новозеландец так и не смог подняться до окончания отсчета.

Таким образом, британец стал временным чемпионом мира по версии WBO и официальным претендентом на бой с Александром Усиком.

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Победа над Паркером стала 15-й для Джойса в профессиональной карьере (из них 14 досрочных), и он идет без поражений.

Стоит отметить, что сразу после победы Джойс бросил вызов Александру Усику, с которым уже встречался в 2013 году во Всемирной серии бокса (WSB). Тогда победил украинец.

"Это было мое настоящее сражение. Хочу сказать спасибо всем, кто пришел. Хочу провести бой с Усиком, если он пожелает снова столкнуться", – сказал Джойс.

Добавим, что в 2021 году WBO санкционировала бой Усика за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джойса. Однако тогда поединок не состоялся, потому что украинец получил право на бой с Энтони Джошуа и лишил британца поясов WBO, WBA и IBF.

В августе 2022 года Усик в реванше во второй раз одержал победу над британским боксером Энтони Джошуа раздельным решением судей, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее УНИАН сообщал, что следующим соперником Александра Усика может стать победитель боя Уайлдер - Хелениус.

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