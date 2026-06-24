Усик скоро может завершить карьеру: директор его команды сделал громкое заявление

Лапин не исключает, что бой Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном может быть последним в карьере украинца.

Украинский чемпион Александр Усик уже скоро может завершить карьеру в боксе. Об этом рассказал журналистам директор его команды Сергей Лапин, пишет Mirror.

Отмечается, что сейчас Усик ведет переговоры с обязательным претендентом Агитом Кабайелом. Однако, по словам Лапина, скоро украинец может повесить перчатки на гвоздь.

"Агит Кабайел - отличный боец, достойный чемпион и человек, которого мы уважаем. Здесь нет ничего личного, но бои такого масштаба не организуются через социальные сети или под давлением общественности", - сказал он в разговоре с журналистами.

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Лапин добавил, что Усик уже давно доказал всем, на что он способен. Однако, по его словам, сейчас вопрос заключается в том, какой поединок можно организовать для украинца следующим.

"Серьёзное предложение, подкреплённое серьёзными людьми, правильной коммерческой структурой, телевещателями и поддержкой в виде гонорара за арену – вот как организуются крупнейшие бои в мире. Если цифры и возможность выгодны для всех, то всё возможно. Мы открыты для серьёзного бизнеса, а не для шума. Ничто личное и ничто эмоциональное не помешает проведению этого боя с Агитом. Но если за боем не стоит серьёзная коммерческая структура, то его становится сложно оправдать. Если представится подходящая возможность, бой может состояться. Если нет, то есть и другие пути, и другие крупные возможности", - заявил директор команды Усика.

Лапин отметил, что украинец заслужил право тщательно оценивать каждый вариант.

"Мы ведем переговоры с различными сторонами и рассматриваем все возможности. Решение будет принято до конца этой недели, и всем станет известно, на чем мы стоим. Ясность наступит очень скоро. Но одно люди должны помнить: когда боец достиг всего того, чего достиг Александр, каждое его появление становится особенным. Возможно, болельщики уже видели его на ринге в последний раз. А может быть, осталась еще одна глава. Мы узнаем это очень скоро", - рассказал Лапин.

Верховен заступился за Усика после их боя

Ранее нидерландский кикбоксер Рико Верховен заступился за украинского чемпиона Александра Усика после их боя. Он ответил на критику в адрес украинского боксера.

Верховен подчеркнул, что Усик не так давно эффектно нокаутировал Даниеля Дюбуа. Он отметил, что украинца не стоит списывать со счетов.

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