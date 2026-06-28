Промоутер назвал имя соперника Усика для 'прощального боя'

Украинец может завершить карьеру после этого поединка.

Британский промоутер Эдди Гирн объявил имя следующего соперника Александра Усика после того, как тот отказался от всех чемпионских титулов, сообщает Boxingscene.

По словам Гирна, соперником украинца станет американец Деонтей Уайлдер.

"Насколько я понимаю, следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер. Он хочет провести еще один большой бой и в последний раз насладиться моментом", – заявил промоутер.

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Стоит отметить, что Усик еще в конце прошлого года выражал желание встретиться с Уайлдером на ринге, однако тогда переговоры зашли в тупик.

Последний раз Усик выходил на ринг в мае – против кикбоксера Рико Верховена. Поединок состоялся у египетских пирамид в Гизе, и Александр одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

На данный момент на счету украинца 25 побед, 16 из которых – нокаутом, и ни одного поражения. Усик – единственный боксер в истории, который трижды становился абсолютным чемпионом мира: один раз в первом тяжёлом весе и дважды в супертяжёлом.

Отказ от титулов – что известно

Ранее Усик отказался от всех чемпионских поясов, которыми владеет. Такое решение он объяснил желанием дать шанс другим бойцам, которые уже долгое время ждут своей очереди на титульные поединки. Но спортсмен подчеркнул, что отказ от поясов не означает его прощания с профессиональным спортом.

"У меня есть Last Dance", – отметил он, имея в виду как минимум ещё один официальный поединок.

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