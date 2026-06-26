'Давай устроим самое большое событие-кроссовер этой эпохи': Верховен обратился к Усику

Кроме того, президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал решение экс-чемпиона об объявлении титула организации вакантным.

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 1 нокаут в боксе) обратился к экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику, который в предыдущем бою нокаутировал его в 11-м раунде.

"Последний танец. Время реванша. Давай устроим самое грандиозное кроссоверное событие этой эпохи", - написал он.

В свою очередь временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел (27-0, 19 нокаутов) прокомментировал решение Усика освободить титулы.

Видео дня

"Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере", - написал боксер.

Стоит отметить, что у команд Усика и Кабаела было время до 30 июня, чтобы договориться о бое.

Также президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал решение экс-чемпиона сделать титул организации вакантным.

"Какое же разочарование для меня узнать из видео в социальных сетях, что наш чемпион в супертяжелом весе освобождает свой титул WBC. Такова у нас сейчас жизнь, что я бы даже подумал, что это ИИ. Лично я желаю Усику больших успехов в жизни как на ринге, так и за его пределами", - написал он.

Решение Усика освободить титулы

Ранее Усик сдал все чемпионские пояса в супертяжелом весе.

"Это осознанное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории. Продолжение впереди", - сказал он.

Затем бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко прокомментировал решение Усика отказаться от титулов.

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