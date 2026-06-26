Эксчемпион мира прокомментировал решение Усика освободить титулы

Он заявил, что это решение его не удивило.

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко прокомментировал решение экс-чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) отказаться от титулов.

"Решением не удивлен. Это логично с его стороны, потому что за каждым поясом стоят претенденты и есть обязанности защищать титулы. В его положении это, пожалуй, сложно. Поэтому такое решение, чтобы на него не давили со всех сторон организации. У них есть свои претенденты, а он же не может с каждым боксировать каждый месяц. Поэтому решил оставить пояса, чтобы сконцентрироваться на одном поединке или коммерческих боях, как он проводил с Верховеном", - сказал он изданию Tribuna.com.

Сенченко дал оценку поступку Усика.

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"Если не оставлять - нужно защищать, потому что есть обязательные претенденты. Если ему это неинтересно - лучше оставить, пусть уже люди, которые высоко в рейтинге, боксируют за пояса. Не вижу смысла держать пояса и не защищать их. Конечно, лучше, что он оставит титулы и даст возможность другим боксерам, претендующим на эти титулы", - добавил экс-чемпион.

Решение Усика освободить титулы

Сегодня Усик объявил вакантными все свои пояса.

"Сегодня хороший день, чтобы сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса. Сделать их вакантными, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, могли боксировать. Друзья, я оставляю пояса, но не ухожу из спорта, потому что у меня есть last dance", - сказал он.

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