Ребров вляпался в новый скандал, сыграв в теннис с бывшим капитаном сборной РФ

Березуцкий до недавнего времени возглавлял профессиональный российский клуб.

Бывший тренер сборной Украины, а ныне вице-президент Украинской ассоциации футбола Сергей Ребров сыграл в падел-теннис с бывшим игроком сборной России Василием Березуцким. Об этом сообщает "Футбол Украины", публикуя соответствующее видео.

Отметим, что Березуцкий сыграл более 100 матчей в составе сборной РФ. Кроме того, во время Чемпионата мира 2014 года, а также Евро-2016 он был капитаном национальной команды страны-агрессора. После завершения футбольной карьеры Березуцкий стал футбольным тренером. Последним местом его работы был российский клуб "Урал", который он возглавлял до июня 2026 года.

Отметим, что это не первый публичный скандал с участием Реброва после его ухода из сборной Украины. В частности, в мае 2026 года его раскритиковали за то, что бывший тренер внес 30 млн грн залога за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Видео дня

Добавим, что хотя Ребров и ушел с поста главного тренера сборной Украины по футболу, он продолжает занимать должность в УАФ. В настоящее время он является вице-президентом Украинской ассоциации футбола. Недавно, в частности, сообщалось, что он впервые прибыл в Украину после своего увольнения.

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