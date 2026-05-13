Василий Ломаченко возобновляет свою карьеру и возвращается на ринг

Последний бой боксера состоялся в мае 2024 года.

Украинский боксерВасилий Ломаченко официальновозвращается в большой спорт, сообщает The Ring.

По данным журналистов, 38-летний спортсмен не собирается тратить время на "проходные" бои для разогрева. Возвращение Ломаченко готовится исключительно ради "престижных поединков".

Известно, что срок соглашения боксера с промоутерами Top Rank истек во вторник, 12 мая, однако компания уже выразила готовность вновь подписать украинца на выгодных условиях.

Видео дня

Последний раз на ринг Ломаченко выходил в мае 2024 года, когда в зрелищном стиле нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде. Тогда он стал обладателем поясов чемпиона мира по версиям IBF и IBO в легком весе.

Главной интригой остается имя будущего соперника. Как отмечают в издании, наиболее вероятным кандидатом является звездный американец Джервонта Дэвис. Их встреча могла состояться еще осенью 2024 года, но тогда помешала травма спины украинца. Несмотря на недавние судебные тяжбы Дэвиса по поводу домашнего насилия, с которого сняли все обвинения, именно он сейчас является потенциальным соперником украинского спортсмена.

Напомним, что в июне 2025 года Ломаченко ошеломил фанатов заявлением об уходе из спорта. Причиной стали хронические проблемы со спиной, которые мешали боксировать в полную силу. После этого, по данным источника, Василий посвятил почти год полноценной реабилитации, чтобы окончательно избавиться от боли.

Жизнь боксера – что известно

Ранее УНИАН писал о трогательной новости: Ломаченко в третий раз стал отцом. О пополнении в семье 37-летнего спортсмена сообщил промоутер организации Top Rank Боб Арум. Известно, что Василий женат на спортсменке и мастере спорта международного класса по акробатике Елене Ломаченко. Помимо новорожденного ребенка, у супругов также есть сын Анатолий, которому 13 лет, и 11-летняя дочь Виктория.

Вас также могут заинтересовать новости: