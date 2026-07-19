В матче с 10 голами стал известнен обладатель бронзовых медалей Чемпионата мира

Матч состоялся в Майами на стадионе "Хард-Рок-Стадиум".

Состоялся матч за третье место на Чемпионате мира-2026, в котором встретились сборные Франции и Англии. Поединок закончился со счётом 6:4 в пользу англичан.

Счёт уже в самом начале встречи открыл Райс, который после собственного перехвата без шансов пробил Меньяна из-за пределов штрафной площадки. На 18-й минуте преимущество своей команды удвоил Конса, реализовав навес с углового. На 37-й минуте счет до разгромного в ходе контратаки довел Сака - 3:0. Уже в добавленное время Сака с передачи Эзе оформил дубль.

В начале второго тайма счет "размочил" Мбапе: 4:1. На 54-й минуте возродил интригу в матче Баркола, забивший в ходе контратаки. На 66-й минуте Мбапе оформил дубль и сократил отставание до минимального. На 87-й минуте хет-трик с пенальти оформил Сака. В добавленное время отставание Франции сократил Дембеле, но Беллингем забил через минуту - 6:4.

Видео дня

Чемпионат мира-2026. Плей-офф. Матч за третье место

Франция - Англия - 4:6

Голы: Мбаппе , 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 - Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1, 87 (пен.), Беллингем, 90+8

Франция: Меньян - Т. Эрнандес (Динь, 46), Лакруа, Конате (Упамекано, 46), Густо (Кунде, 90+1) - Заир-Эмери, Рабьо - Дуэ (Баркола, 46), Шерки (Дембеле, 46), Олисе - Мбаппе

Англия: Д . Хендерсон - Спенс, Конса, Гехи (Чалоба, 90+3), Кванса (Джеймс, 83) - Роджерс, Райс, Эзе (Беллингем, 79) - Рашфорд (Уоткинс, 46), Тауни (Андерсон, 79), Сака

Матч прошел в Майами на стадионе "Хард-Рок-Стэдиум".

Новости футбола

Недавно состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между румынским клубом "Университатя" Клуж и украинским "Динамо" Киев. Матч закончился со счётом 0:0, как и первая встреча. В результате серии пенальти в следующий раунд прошли киевляне, где они сыграют с греческим ПАОКом.

Вас также могут заинтересовать новости: