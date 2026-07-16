'Динамо' в сложном матче пробилось в следующий раунд квалификации Лиги Европы

Матч состоялся в румынском Клуже на стадионе "Арена Клуж".

Состоялся ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между румынским клубом "Университатя" Клуж и украинским "Динамо" Киев. Матч закончился со счётом 0:0, как и первая встреча.

В результате серии пенальти в следующий раунд прошли киевляне.

Первый тайм прошел под знаком игрового превосходства украинского клуба: на 16-й минуте забил Редушко, но его гол был отменен из-за офсайда. Во второй половине матча "Динамо" продолжало играть первым номером, но так и не смогло забить.

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В дополнительное время болельщикам также не посчастливилось увидеть голов. В серии пенальти удача улыбнулась "Динамо" - 2:4.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. Ответный матч

"Университатя" - "Динамо" - 0:0. Первый матч - 0:0, пен. 2:4

Предупреждения: Драмме (4), Кипчу (45+1), Педру Пинту (70) - Михавко (86), Лонвейк (105+1)

"Университатя": Михаил, Кипчу, Кодря, Кристя, Станоев (Чукву, 112), Драмме (Кинтеш, 92), Педру Пинту (Симон, 112), Менди (Адамс, 77), Бик, Штефанеску (Алиев, 46), Макалу (Нистор, 92).

"Динамо": Нещерет, Дубинчак (Малиш, 99), Михавко, Беловар, Кендзьора (Вивчаренко, 76), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 63), Шапаренко (Лонвейк, 87), Редушко (Ярмоленко, 76), Пономаренко, Волошин (Огундана, 87).

Матч состоялся в румынском Клуже на "Арене Клуж".

"Динамо" в следующем раунде сыграет против греческого ПАОКа.

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Накануне определились финалисты Чемпионата мира: в решающем матче сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч состоится на стадионе New York New Jersey 19 июля в 22:00.

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