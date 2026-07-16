В сверхдраматичном матче определился второй финалист чемпионата мира

Матч состоялся на стадионе "Мерседес-Бенц-Стадиум" в Атланте.

Состоялся второй полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Англии и Аргентины. Противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу латиноамериканской команды.

Первый тайм был очень эмоциональным: моментов у обеих команд почти не было, при этом не было зафиксировано ни одного удара в створ ворот. Всего за первую половину было целых 19 фолов.

Счёт в матче был открыт на 55-й минуте: Кейн отдал пас на Роджерса, Мартинес перехватил мяч, но Роджерс всё же получил его, прострелил на дальнюю штангу, туда подбежал Гордон и пробил под левую штангу. В последней трети матча аргентинцы активизировались и начали создавать опасные моменты у ворот соперника - на 75-й минуте Маккалистер попал в штангу. А на 85-й минуте Месси разыграл угловой, отдал пас Энцо, и тот с 20 метров пробил в левый угол ворот Пикфорда, сравняв счёт в матче. А уже в добавленное время Лаутаро Марнинес вывел свою команду вперёд после навеса Месси.

Видео дня

Ч-2026 по футболу. 1/2 финала

Англия - Аргентина - 1:2

Голы: Гордон, 55 - Энцо Фернандес, 86, Лаутаро Мартинес, 90+2

Предупреждения: Андерсон, 37 - Лисандро Мартинес, 42, Ромеро, 51, де Пауль, 90+4

Англия: Пикфорд - Джеймс (О'Райли, 83), Стоунз (Тауни, 90+6), Гехи, Спенс (Решфорд, 90+6) - Райс (Берн, 83), Андерсон - Роджерс, Беллингем, Гордон (Конса, 73) - Кейн.

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Молина (Монтиель, 73), Ромеро, Лисандро Мартинес (Отаменди, 73), Тальяфико (Лаутаро Мартинес, 81) - Макаллистер, Паредес (Н. Гонсалес, 64), Энцо Фернандес - Месси, Хулиан Альварес, Симеоне (де Пауль, 73)

Матч состоялся на стадионе "Мерседес-Бенц-Стадиум" в Атланте.

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится на стадионе New York New Jersey 19 июля в 21:00.

Матч за 3-е место с участием Франции и Англии пройдет 18 июля в Майами в 23:00 по среднеевропейскому времени.

Чемпионат мира

Накануне Испания победила Францию и вышла в финал ЧМ-2026. Для "Ле Бле" этот полуфинал в Техасе сложился неудачно почти сразу после начала - на 20-й минуте юный нападающий испанцев Ламин Ямаль заработал для своей команды пенальти из-за нерешительных действий защитника французов Люки Динья. 11-метровый удар у "Фурии Рохи" без шансов для вратаря реализовал Микель Ойарсабаль, этот гол стал для него пятым на турнире. Второй гол в ворота сборной Франции во втором тайме забил Педро Порро после передачи Дани Ольмо.

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