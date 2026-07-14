Стал известен первый финалист Чемпионата мира

Команды сыграли на арене Эй-ти-энд-ти Стедиум в Арлингтоне.

Состоялся первый полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Франции и Испании. Поединок закончился со счётом 2:0 в пользу испанцев.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл Оярсабаль, который уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол Диня на Ямале. Ближе к перерыву французы усилили натиск, перехватили инициативу и создали несколько опасных моментов у ворот Испании.

Удвоил преимущество своей команды на 58-й минуте Порро, который сыграл в стенку с Ольмо на правом фланге, а затем переиграл Меньяна ударом из пределов штрафной в ближний угол.

Видео дня

Чемпионат мира. Полуфинал

Франция - Испания - 0:2

Голы: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58

Предупреждения: Рабьо, 9, Мбаппе, 86 - Кукурелья, 31

Франция: Меньян - Динь (Т. Эрнандес, 72), Салиба (Лакруа, 30), Упамекано, Кунде - Рабьо (Коне, 46), Чуамени - Баркола (Дуэ, 57), Олисе (Шерки, 72), Дембеле - Мбаппе.

Испания: Симон - Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро (Льоренте, 84) - Руис (Педри, 78), Родри - Баена (Уильямс, 84), Ольмо (Мерино, 78), Ямал - Оярсабаль (Торрес, 74).

Команды вышли на арену АТ&Т Стадиум в Арлингтоне.

В другом полуфинале Англия и Аргентина встретятся вечером 15 июля в Атланте (штат Джорджия).

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