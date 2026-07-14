'Оно само пошло за мной': Холанн привез с чемпионата мира чучело енота

После визита спортсмена в магазин сувенир стал хитом продаж.

Нападающий сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн после завершения выступлений на Чемпионате мира по футболу вернулся домой с довольно необычным сувениром – чучелом енота стоимостью 750 долларов.

Как сообщает Business Insider, футболист прибыл в аэропорт Гардермуэн в Осло после того, как сборная Норвегии уступила Англии в четвертьфинале турнира. Папарацци запечатлели, как Холанн выходил из самолета, держа в одной руке чучело енота, а в другой – сумку Dolce & Gabbana.

Фото он опубликовал и в соцсети X, шутливо подписав: "Оно само пошло за мной домой".

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По данным СМИ, чучело Холанн приобрел в магазине Wild Bill's Western Store в Далласе – семейном предприятии, которое работает уже более 40 лет. В начале июля спортсмен посетил магазин, о чем его владельцы сообщили в Instagram.

После визита знаменитого футболиста магазин быстро воспользовался волной популярности. На главной странице сайта появилось фото Холанна в ковбойской шляпе, сапогах и футболке с надписью: "Y'all can kiss my Dallas".

Владельцы магазина поблагодарили спортсмена за визит, отметив, что для семейного бизнеса такие моменты имеют особое значение.

Чучело енота, закреплённое на деревянной подставке и с бутылкой виски в лапах, после разглашения полностью раскупили. На сайте магазина теперь указано, что товар временно отсутствует, но новая партия уже готовится.

Кроме того, из-за огромного интереса со стороны норвежцев и покупателей из других стран Wild Bill's Western Store даже запустил международную доставку.

Холанн давно известен своей любовью к необычному стилю

25-летний Эрлинг Холанн – один из самых ярких футболистов современности. Он прославился не только результативной игрой и многочисленными интернет-мемами, но и экстравагантным стилем. Вне футбольного поля его нередко можно увидеть с редкими сумками Hermès, кашемировыми шапками Chanel и другими предметами роскоши.

Теперь к этой коллекции добавился ещё один необычный экспонат – чучело енота, которое уже стало одной из самых обсуждаемых покупок нынешнего чемпионата мира.

Роналду провел последний матч на ЧМ в своей карьере

Напомним, сборная Португалии уступила Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и покинула мундиаль – для португальского футболиста Криштиану Роналду это последний чемпионат мира. У обеих команд были неплохие моменты, чтобы отличиться.

Криштиану Роналду, который объявил на предматчевой пресс-конференции, что это его последний чемпионат мира, забил 3 гола – 2 в ворота Узбекистана и 1 в ворота Хорватии, который стал первым для Криштиану в плей-офф чемпионатов мира, несмотря на то, что это уже шестой чемпионат мира для португальской легенды. После финального свистка Роналду расплакался прямо на поле.

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