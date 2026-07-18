После Чемпионата мира 2022 года руководящий орган распределил 1,2 миллиона долларов между шестью российскими клубами в рамках своей программы компенсаций.

Международная федерация футбола (FIFA) может нарушать западные санкционные режимы, выплачивая средства, предназначенные для Чемпионата мира, российским клубам. Об этом утверждается расследовании платформы независимых журналистов Follow the Money,

После Чемпионата мира 2022 года руководящий орган распределил 1,2 миллиона долларов между шестью российскими клубами в рамках своей программы компенсаций.

Санкт-Петербургский "Зенит" получил почти 500 000 долларов, также выплаты получили московские клубы "Динамо", ЦСКА, "Локомотив" и казанский "Рубин". Некоторые из этих клубов связаны с владельцами или спонсорами, находящимися под санкциями США и Европы.

Видео дня

Также после Чемпионата мира 2026 года московский "Спартак", принадлежащий нефтяной компании "Лукойл", которая находится под санкциями Вашингтона, также может получить финансирование FIFA.

Отмечается, что общий бюджет программы в этом году достигает 355 миллионов долларов.

Эксперты в области права считают, что FIFA не может осуществлять платежи, прямо или косвенно приносящие выгоду организациям, находящимся под санкциями, без разрешения властей США или Швейцарии, где располагается штаб-квартира Международной футбольной ассоциации. О наличии такого разрешения неизвестно.

При этом швейцарское санкционное ведомство заявило, что предоставление средств организациям, находящимся под санкциями, в целом запрещено.

Желание FIFA вернуть РФ

Ранее сообщалось, что FIFA официально обсудит снятие запрета со всех российских команд после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все виды спорта прекратить санкции, связанные с войной.

С момента введения запрета FIFA и UEFA после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях.

Вас также могут заинтересовать новости: