Объявлен лучший футболист Чемпионата мира 2026: это не Месси и не Мбаппе

Капитан сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте (Родри) признан лучшим игроком Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом сообщили на официальном сайте "Манчестер Сити"после завершения финального матча турнира, в котором испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счётом 1:0.

30-летний опорный полузащитник получил "Золотой мяч" турнира, хотя в его статистике нет ни одного забитого гола или результативной передачи.

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В течение чемпионата Родри выполнил 790 точных передач и создал 11 голевых моментов – именно эти показатели стали решающими для жюри.

"Серебряный мяч", который вручают второму лучшему игроку турнира, достался капитану Аргентины Лионелю Месси. Бронзовую награду получил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.

ЧМ-2026

Напомним, что чемпионат выиграла сборная Испании, которая в решающем матче обыграла Аргентину и завоевала большинство индивидуальных наград. Аргентина завершила матч без единого удара в створ ворот, а на 93-й минуте оказалась в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса за нарушение правил.

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