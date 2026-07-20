Объявлен лучший футболист Чемпионата мира 2026: это не Месси и не Мбаппе

Капитан сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте (Родри) признан лучшим игроком Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Об этом сообщили на официальном сайте "Манчестер Сити"после завершения финального матча турнира, в котором испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счётом 1:0.
30-летний опорный полузащитник получил "Золотой мяч" турнира, хотя в его статистике нет ни одного забитого гола или результативной передачи.
В течение чемпионата Родри выполнил 790 точных передач и создал 11 голевых моментов – именно эти показатели стали решающими для жюри.
"Серебряный мяч", который вручают второму лучшему игроку турнира, достался капитану Аргентины Лионелю Месси. Бронзовую награду получил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.
ЧМ-2026
Напомним, что чемпионат выиграла сборная Испании, которая в решающем матче обыграла Аргентину и завоевала большинство индивидуальных наград. Аргентина завершила матч без единого удара в створ ворот, а на 93-й минуте оказалась в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса за нарушение правил.