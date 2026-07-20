Объявлен лучший футболист Чемпионата мира 2026: это не Месси и не Мбаппе

Он выполнил 790 точных передач.

Капитан сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте (Родри) признан лучшим игроком Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом сообщили на официальном сайте "Манчестер Сити"после завершения финального матча турнира, в котором испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счётом 1:0.

30-летний опорный полузащитник получил "Золотой мяч" турнира, хотя в его статистике нет ни одного забитого гола или результативной передачи.

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В течение чемпионата Родри выполнил 790 точных передач и создал 11 голевых моментов – именно эти показатели стали решающими для жюри.

"Серебряный мяч", который вручают второму лучшему игроку турнира, достался капитану Аргентины Лионелю Месси. Бронзовую награду получил лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.

ЧМ-2026

Напомним, что чемпионат выиграла сборная Испании, которая в решающем матче обыграла Аргентину и завоевала большинство индивидуальных наград. Аргентина завершила матч без единого удара в створ ворот, а на 93-й минуте оказалась в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса за нарушение правил.

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