Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЧМ-2026

Второй полуфинал состоится в среду, 15 июля.

Суперкомпьютер определил главных фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года после завершения четвертьфинальной стадии турнира. Об этом сообщается на аналитическом ресурсе Opta Analyst.

Как и после стадии 1/8 финала, наибольшие шансы на победу в турнире имеют сборные Франции и Испании. Эти команды встретятся между собой в первом полуфинале во вторник, 14 июля, в 22:00 по киевскому времени.

Фаворитом этого противостояния названа Франция: вероятность выхода подопечных Дидье Дешама в финал оценивается в 57,7%, тогда как шансы Испании – 42,3%.

Видео дня

Согласно анализу суперкомпьютера, победитель этого матча в любом случае станет фаворитом и самого финала. Так, шансы Франции на завоевание титула составляют 34,05%, Испании – 23,45%. Для сравнения, шансы участников второго полуфинала – Англии и Аргентины – заметно ниже: 21,94% и 20,55% соответственно.

В то же время борьба за выход в финал между Англией и Аргентиной обещает быть гораздо более равной: у команд практически одинаковые шансы – 50,94% и 49,06% соответственно.

Второй полуфинал состоится в среду, 15 июля.

Новости ЧМ-2026

Напомним, ФИФА разрешила нападающему сборной США Фоларину Балогуну сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии, несмотря на красную карточку, полученную в матче против Боснии и Герцеговины. По информации журналиста Бена Джейкобса, из Белого дома напрямую позвонили в ФИФА с просьбой пересмотреть это решение. После того как дисквалификацию отложили, президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию в Truth Social, написав: "Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость!".

Вас также могут заинтересовать новости: