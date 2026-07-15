Дешам раскритиковал работу арбитра в полуфинале Чемпионата мира

При этом Дешам назвал главной причиной поражения от Испании не судейство.

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам раскритиковал работу арбитра Ивана Бартона после поражения от Испании в полуфинале Чемпионата мира.

Главным эпизодом матча стал пенальти, назначенный на 22-й минуте после фола Люка Динья на Ламине Ямали. 11-метровый реализовал Микель Оярсабаль, открыв счёт, а во втором тайме Педро Порро забил второй гол – 2:0 в пользу Испании.

После этого Дешам поставил под сомнение назначение на полуфинальный матч арбитра Ивана Бартона, пишет ESPN.

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"Если я что-то скажу, это будет выглядеть так, будто я не умею проигрывать. Но я спрошу вас: соответствует ли арбитр уровню полуфинала чемпионата мира? Дело не только в пенальти – это лишь один из эпизодов. Я ничего не имею лично против арбитра, но задайте себе этот вопрос".

Что известно об Иване Бартоне

О 34-летнем Бартоне из Сальвадора известно, что это был для него четвёртый матч на чемпионате мира-2026. До этого он судил три матча на мундиале в 2022 году.

Больше всего матчей в этом сезоне арбитр отработал в чемпионате Сальвадора, а также постоянно назначался на встречи Кубка чемпионов КОНКАКАФ, отборочных матчей ЧМ-2026 и саудовской Про-лиги.

Что помешало Франции выйти в финал

При этом главной причиной поражения от Испании Дешам назвал не судейство, а игру своей команды. Он отметил, что испанцы не позволили его подопечным продемонстрировать всё, на что они способны:

"Чтобы иметь шанс, мы должны были сыграть на максимуме. Этого не произошло. Испания очень хорошо оборонялась, оставляла нам минимум пространства, а из-за наших технических ошибок стало ещё сложнее создавать моменты. Наш технический уровень был ниже, чем в предыдущих матчах".

Он выразил мнение, что Испания заслужила победу, ведь превзошла Францию как в контроле над игрой, так и в работе с мячом.

"По сравнению с нами они великолепно комбинировали, хорошо читали игру и перехватывали передачи. Мы не смогли найти решение. Не хочу сказать, что наша атакующая игра просто исчезла сама по себе – это одна из наших сильных сторон. Но и у соперника большая заслуга", – прокомментировал он.

Теперь команда сыграет матч за третье место, который станет последним для Дешама во главе французской сборной. Его сменит легендарный Зинедин Зидан.

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