Чемпионат мира по футболу 2026: главные детали, где и когда смотреть матчи в Украине

Украина не примет участия в этом соревновании.

Уже 11 июня стартует самое крупное событие в футболе – Чемпионат мира 2026. И УНИАН собрал для вас всю информацию, которую необходимо знать перед началом турнира. Он продлится до 19 июля. В нем примут участие 48 команд со всех континентов.

Турнир традиционно начнется с группового этапа, который пройдет с 11 по 27 июня.

Все команды разделены на 12 групп по 4 участника в каждой:

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Группа A: Мексика, Южная Африка, Южная Корея, Чехия

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария

Группа C: Бразилия, Гаити, Марокко, Шотландия

Группа D: Австралия, Парагвай, США, Турция

Группа E: Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао, Германия

Группа F: Нидерланды, Тунис, Швеция, Япония

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

Группа H: Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай, Испания

Группа I: Ирак, Норвегия, Сенегал, Франция

Группа J: Австрия, Алжир, Аргентина, Иордания

Группа K: ДР Конго, Колумбия, Португалия, Узбекистан

Группа L: Англия, Гана, Панама, Хорватия

Украина, напомним, не будет участвовать в этом турнире. "Желто-синие" проиграли решающие матчи плей-офф за выход на турнир.

Когда и где смотреть матчи Чемпионата мира по футболу

В этом году хозяевами ЧМ выступают сразу три страны Северной Америки – США, Канада и Мексика. Большинство матчей будет приурочено к местному времени, что затрудняет просмотр для украинских болельщиков.

Однако все же уже на групповом этапе некоторые встречи пройдут в удобное время – они начнутся в 19, 20 и 22:00. Финал Чемпионата мира, запланированный на 19 июля, начнется в 22:00 по киевскому времени.

Несмотря на значительную разницу во времени из-за проведения турнира в Северной Америке, украинские болельщики смогут увидеть абсолютно все матчи в прямом эфире. Официальным и эксклюзивным транслятором Чемпионата мира 2026 года в Украине является медиасервис Megogo. Компания покажет все 104 матча турнира без исключения на своей платформе.

Для просмотра Мундиаля необходимо иметь подписку "Спорт" (279 грн/месяц) или любую другую из категории "MEGOPACK" (от 291 грн/месяц).

Часть матчей украинцы смогут посмотреть абсолютно бесплатно. Телеканал "Megogo Спорт", который вещает в цифровой сети Т2 и в кабельных сетях, бесплатно покажет по одному выбранному матчу каждого игрового дня.

В частности, в свободном доступе будут матч-открытие, два четвертьфинала, оба полуфинала, матч за третье место и грандиозный финал.

Важные моменты Чемпионата мира 2026

Этот турнир уже войдет в историю как самый масштабный за все время. Если раньше в ЧМ участвовали 32 команды, то теперь их число увеличится до 48. Соответственно, вместо привычных 64 матчей болельщики увидят 104 поединка. Однако это не единственный исторический момент в этом ЧМ. Вот несколько интересных фактов, которые нас ждут:

Исторические достижения Месси и Роналду.

Роналду и Месси имеют все шансы стать первыми футболистами в истории футбола, которые сыграют на шести разных чемпионатах мира. И здесь интересно то, что Аргентина будет играть свой матч на день раньше. Поэтому Месси может стать первым рекордсменом в истории, тогда как Роналду лишь повторит это достижение.

Голевой рекорд.

На данный момент наибольшее количество голов в истории турнира забил немецкий нападающий Мирослав Клозе (16). Лионель Месси уже приблизился к этому показателю, имея в запасе 13 результативных ударов. Кстати, всего на один гол от него сейчас отстает лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.

Целых четыре дебютанта.

В этом году в ЧМ примут участие сразу четыре дебютанта – Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан. Общее количество стран, которые хотя бы раз выступали на Мундиалях, достигнет 84.

Рекордный призовой фонд.

ФИФА установила самый большой общий призовой фонд в истории турнира в размере 727 миллионов долларов. Для сравнения, фонд ЧМ-2022 в Катаре составлял 440 млн.

Ключевые фавориты турнира

Действующим победителем турнира является Аргентина. Она входит в список фаворитов и в этом году. И в случае победы это, к слову, может стать еще одним историческим достижением для Лионеля Месси – он может стать первым капитаном в истории ЧМ, который поднимет Кубок мира над головой два раза подряд.

Помимо Аргентины, список Топ-5 фаворитов турнира выглядит следующим образом:

Испания

Действующие чемпионы Европы, которым аналитики отдают наибольшее предпочтение на турнире. Причиной является молодой состав "Фурии Рохи", которые, несмотря на свой возраст, уже являются лидерами в топ-командах Европы.

Франция

Финалист прошлого Чемпионата мира. Команда имеет один из самых глубоких и сбалансированных составов в мире. В прошлый раз они упустили титул лишь в серии послематчевых пенальти. И в этом году команда Дидье Дешама попытается взять реванш.

Англия

Эта команда традиционно имеет в своем составе множество звезд мирового футбола. Несмотря на звездный состав, Англия не выигрывала ни одного крупного международного турнира за последние десятилетия. И у болельщиков есть надежда, что гибкий Томас Тухель сможет в этом году наконец привести команду к успеху.

Бразилия

Эта страна традиционно входит в список фаворитов любого крупного турнира, и ЧМ этого года – не исключение. Сейчас у команды есть определенные кадровые проблемы, однако атакующая мощь команды чрезвычайно высока. Не менее важен и фактор Карло Анчелотти, который имеет опыт побед на крупных турнирах.

Португалия

В настоящее время эта команда обладает одним из самых ярких составов исполнителей в Европе. А наличие Криштиану Роналду, который все же хочет наконец-то закрыть свой последний гештальт в виде кубка Чемпионата мира, также вселяет надежду в болельщиков на успешное выступление Португалии в турнире.

Ранее УНИАН сообщал, что УЕФА полностью отстранила Россию от участия в футбольном сезоне 2026/27.

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