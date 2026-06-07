УЕФА полностью забанила Россию на футбольный сезон 2026/27

Отстранение коснулось не только клубов – под запрет попали все команды без исключения.

УЕФА подтвердила, что российские сборные и клубы не смогут выступать ни в каких соревнованиях организации в сезоне-2026/27. Об этом свидетельствует решение, опубликованное на официальном сайте.

Исполнительный комитет внес изменения в список участников еврокубкового сезона – просто удалил оттуда всех россиян. Как говорится в решении организации, это сделано для приведения документа в соответствие с действующим отстранением.

Запрет касается не только Лиги чемпионов или Лиги Европы. Россияне пропустят Лигу наций, чемпионаты по футзалу, Кубок регионов и все остальные турниры под эгидой УЕФА – то есть буквально все.

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УЕФА отстранила Россию еще в феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор ни одна российская команда на европейских турнирах не появилась. Что касается Беларуси – там ситуация иная. На нее наложен лишь частичный запрет на матчи против сборной Украины в рамках турниров УЕФА.

Ранее УНИАН писал, что имитационные версии донецкого "Шахтера" и "Зари" из Луганска, двух самых известных клубов украинской Премьер-лиги, выступают в четвертом дивизионе российского футбола с начала сезона в марте. Они присоединились к крымским командам "Рубин Ялта" и "Севастополь" в группе 1 региональной Национальной футбольной лиги 2B, что означает, что четверть команд в их дивизионе представляют районы оккупированной Украины.

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