FIFA планирует расширить следующий чемпионат мира до 64 команд: в Politico раскрыли неожиданную причину

Основной смысл такой инициативы заключается в финансовых аспектах.

Международная федерация футбола (FIFA), которую обвинили в выплате призовых российским клубам, хочет увеличить квоту участников на Чемпионат мира-2030, при этом это связано с желанием привлечь к мундиалу сборную Китая. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что основной смысл такой инициативы заключается в финансовых аспектах. FIFA рассчитывает на высокие доходы от фан-базы страны, население которой превышает 1,4 миллиарда человек.

Важно, что сборная Китая в последний раз выступала на мировом первенстве ещё в 2002 году. Тогда "Красные драконы" вылетели из группового этапа, проиграв все три матча с нулевым счётом.

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В третьем раунде азиатской квалификации на нынешний чемпионат мира подопечные Бранко Иванковича вылетели, заняв с 9 очками пятое место в турнирной таблице (3 победы, 0 ничьих и 7 поражений).

Стоит отметить, что Чемпионат мира-2030 года в честь столетия будет проходить на разных континентах. Матчи будут принимать Испания, Марокко, Португалия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. Соревнования за звание лучшей сборной продлятся с 8 июня по 21 июля.

Сколько FIFA заработала на Чемпионате мира-2026

Самый масштабный чемпионат мира по футболу 2026 года завершился 19 июля победой Испании над Аргентиной. По собственным оценкам FIFA, доход организации за 2026 год превысит 9 миллиардов долларов. Таким образом, этот чемпионат мира по футболу стал самым прибыльным спортивным турниром в истории.

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