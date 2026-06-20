Легендарный бразилец вернулся в футбол в 46 лет: где будет играть

На данный момент подробности его контракта с клубом не разглашаются.

Легендарный бразильский полузащитник, один из самых ярких игроков в истории футбола Роналдиньо возобновил профессиональную карьеру в возрасте 46 лет.

Он вошел в состав итальянского клуба Ravenna Calcio, выступающего в Серии С, пишет Sky Sport Italia. Презентация нового игрока состоится 23 июня в Майами на специальном медиа-мероприятии.

Отмечается, что детали контракта Роналдинью с футбольным клубом не разглашаются.

Видео дня

Сам Роналдиньо уже подтвердил возвращение в футбол. "Новые цвета, та же улыбка. Футбол всегда доставлял мне удовольствие, и я рад снова делиться этим ощущением", – заявил бразилец.

Издание считает, что подписание Роналдинью с "Ravenna Calcio" будет носить скорее коммерческий характер. Отмечается, что игрок не будет проводить много времени на поле.

Кроме того, бразилец будет инвестировать в проект клуба. В новом сезоне "Ravenna Calcio" будет использовать символический элемент на форме – сочетание буквы R с брендом R10, ассоциирующимся с бразильцем.

Отмечается, что в настоящее время Роналдиньо находится в США на Чемпионате мира по футболу. Во время стартового матча сборной Бразилии он стал одним из самых популярных гостей стадиона, где общался с болельщиками.

Кто такой Роналдиньо

Роналдиньо за время своей игровой карьеры выиграл Лигу чемпионов в составе Barcelona, Чемпионат мира (2002), а также стал обладателем "Золотого мяча" (2005). Завершил карьеру в 2018 году. Он прославился невероятной техникой, дриблингом, финтами и умением исполнять штрафные удары.

Самые известные клубы в карьере:

Paris Saint Germain (2001–2003);

Barcelona (2003–2008);

Milan (2008–2011).

В начале июня этого года бразилец принял участие в благотворительном футбольном матче в Монако перед Гран-при Формулы-1. Видео с его эффектным финтом против гонщика Пьера Гасли стало вирусным в соцсетях.

Бывший футболист также активно занимается музыкой. Недавно он представил альбом Camisa 10, в создании которого приняли участие 44 артиста из 18 стран. Проект приурочен к чемпионату мира 2026 года

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