На женском 'Тур де Франс' скандал: участниц заподозрили в махинациях с бюстгалтерами

Искусственное изменение одежды запрещено правилами Международного союза велосипедистов и грозит дисквалификацией и штрафом.

Несколько команд престижной женской многодневной велогонки "Тур де Франс" пожаловались организаторам на участниц, которые, вероятно, использовали специальные подкладки для бюстгальтеров.

Искусственное изменение одежды запрещено правилами Международного союза велосипедистов и грозит дисквалификацией и штрафом. Но на деле это практически не контролируется.

Как сообщил авторитетный портал о велоспорте WielerFlits, нескольких участниц заподозрили в использовании бюстгальтеров, увеличивающих объем груди, для лучшей аэродинамики. Хотя это и не совсем очевидно, поскольку кажется, что больший объем наоборот вредит аэродинамике, но исследования показали, что техника, известная как "грудной обтекатель", который изменяет поток воздуха вокруг тела, тем самым снижая избыточное давление на бедра. В гонках на время это снижает лобовое сопротивление на 3,6%, что помогает экономить около 0,78 секунды на километр.

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"Это не даст преимущества в десятки секунд в гонке на время, но на дистанции от 20 до 30 км это может дать секунды, которые могут иметь решающее значение", - прокомментировал ситуацию профессор аэродинамики Университета Гериот-Ватта в Шотландии и Лаппеенрантского технологического университета в Финляндии Берт Блокен, исследовавший эту тему.

Реагируя на скандал, организаторы женского "Тур де Франс" объявили, что будут проверять участниц за 10 минут до старта этапа.

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