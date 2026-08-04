Россиянам разрешили участвовать в соревнованиях по волейболу, но они боятся ехать в Польшу

Сборная РФ по волейболу отказалась ехать на чемпионат из-за "отсутствия гарантий безопасности".

Международная федерация волейбола официально разрешила российским мужским и женским командам принять участие в Лиге наций в следующем сезоне. Об этом говорится в сообщении федерации.

Для того чтобы вернуть россиян, турнир планируют расширить с 18 до 19 команд. РФ получит право на участие как команда, имеющая самый высокий рейтинг среди тех, кто не участвует в турнире. Несмотря на неучастие в международных соревнованиях с 2022 года, мужская сборная РФ по волейболу занимает третье место в мировом рейтинге, а женская – девятое.

Отметим, что возвращение российских команд стало возможным после решения МОК, касавшегося отказа от рекомендаций об отстранении сборных РФ от соревнований.

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В то же время в РФ заявили, что их мужская сборная не поедет на чемпионат мира по волейболу, который пройдет в следующем году в Польше. Причина заключается в "отсутствии гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны". Президент Российской федерации волейбола, в частности, посетовал на то, что во время этого турнира якобы будет "критически мало спорта и очень много политики". В то же время на соревнования Лиги наций российская мужская сборная поедет.

Что этому предшествовало

Напомним, после решения МОК федерации по ряду видов спорта восстановили участие РФ в мировых соревнованиях. В частности, с россиян полностью сняли все ограничения в тяжелой атлетике. Аналогичное решение также было принято в гимнастике.

В то же время в футболе возвращение россиян пока не планируется. По данным СМИ, против такого решения выступает УЕФА, в частности из-за позиции ряда ключевых европейских стран.

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