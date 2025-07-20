Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Канады по сетам.

Сборная Украины по волейболу проиграла Канаде в 12-м матче Лиги наций. Украинская команда потеряла шанс выйти в Финал восьми.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу Канады по сетам. Сборная Украины не заработала ни одного очка в турнирной таблице.

В начале первой партии сборная Канады создала преимущество, которое нивелировалось при счете 14:14. Сборной Украине не удалось развить свой успех, проиграв со счетом 25:21.

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Во втором сете сборная Украины выиграла партию со счетом 27:25. Третий сет также оказался сложным для украинской команды, завершившись со счетом 25:25. В четвертом сете сборная Украины уступила со счетом 25:21.

Украинские волейболисты оказались на седьмом месте в таблице Лиги наций. Тем не менее они не смогли обеспечить себе выход в Финал восьми, так как они не смогли выиграть хотя бы два сета и заработать одно очко.

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