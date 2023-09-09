Украинцы в следующем раунде сыграют против Словении.

Сегодня, 9 сентября, сборная Украины по волейболу провела матч 1/8 финала чемпионата Европы. Украина обыграла Португалию в трех сетах.

Чемпионат Европы по волейболу

Португалия - Украина - 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

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Украинцы в следующем раунде сыграют против Словении, которая обыграла Турцию - 3:2. Матч пройдет 11 сентября. Команды уже встречались на групповом этапе, тогда одержали победу словенцы (3:1).

Для Украины это второй четвертьфинал за последние четыре года. На ЧЕ-2019 украинцы также дошли до этой стадии.

Напомним, что на групповом этапе Украина проиграла 3 подряд матча и одержала 2 победы.

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