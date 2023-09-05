Сегодня, 5 сентября, мужская сборная Украины по волейболу провела пятый матч на чемпионате Европы.
Украина обыграла Испанию в трехсетовом матче. Эта победа гарантировала украинцам выход в плей-офф.
4 сентября Украина одержала первую победу на ЧЕ по волейболу, обыграв Финляндию.
На старте турнира украинцы проиграли 3 матча подряд. Украинцы в первом круге уступили Словении, во втором - Хорватии, в третьем - Болгарии.
Встречи групповой стадии украинцы проводят в болгарской Варне. Турнир принимают Италия, Северная Македония, Израиль и Болгария.
Чемпионат Европы по волейболу
Испания - Украина - 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)
Турнирная таблица:
1. Словения - 5 побед / 0 поражений
2. Хорватия - 3/2
3. Украина - 2/3
4. Болгария - 2/3
5. Испания - 2/3
6. Финляндия - 1/4
В 1/8 финала Украина сыграет против Португалии. Матч состоится 8 или 9 сентября. Если Украина пройдет Португалию, то в четвертьфинале встретится с победителем пары Словения - Турция.
Украина в третий раз в своей истории пробилась в плей-офф Евро. На двух предыдущих чемпионатах Европы украинцы заканчивали выступления в четвертьфинале (2019) и в 1/8 финала (2021).