Подопечные Угиса Крастиньша продолжают бороться за медали континентального первенства.

Сегодня, 5 сентября, мужская сборная Украины по волейболу провела пятый матч на чемпионате Европы.

Украина обыграла Испанию в трехсетовом матче. Эта победа гарантировала украинцам выход в плей-офф.

4 сентября Украина одержала первую победу на ЧЕ по волейболу, обыграв Финляндию.

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На старте турнира украинцы проиграли 3 матча подряд. Украинцы в первом круге уступили Словении, во втором - Хорватии, в третьем - Болгарии.

Встречи групповой стадии украинцы проводят в болгарской Варне. Турнир принимают Италия, Северная Македония, Израиль и Болгария.

Чемпионат Европы по волейболу

Испания - Украина - 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

Турнирная таблица:

1. Словения - 5 побед / 0 поражений

2. Хорватия - 3/2

3. Украина - 2/3

4. Болгария - 2/3

5. Испания - 2/3

6. Финляндия - 1/4

В 1/8 финала Украина сыграет против Португалии. Матч состоится 8 или 9 сентября. Если Украина пройдет Португалию, то в четвертьфинале встретится с победителем пары Словения - Турция.

Украина в третий раз в своей истории пробилась в плей-офф Евро. На двух предыдущих чемпионатах Европы украинцы заканчивали выступления в четвертьфинале (2019) и в 1/8 финала (2021).

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