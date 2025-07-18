Мужчина потерял управление во время полета на параплане.

Всемирно известный спортсмен Феликс Баумгартнер трагически погиб в Италии. О смерти легендарного экстремала сообщает австрийский ресурс Kurier.

Мужчина погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане в Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатического моря. Инцидент произошел в четверг, 17 июля, во второй половине дня.

По данным пожарных, которые приехали на место трагедии, Баумгартнер потерял контроль над моторизованным парапланом и врезался в гостиничный бассейн. Он погиб мгновенно. Феликсу Баумгартнеру было 56 лет.

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Феликс Баумгартнер – чем запомнился легендарный экстремал

Австрийский спортсмен получил славу благодаря прыжкам с необычайной высоты – от небоскребов до вертолетов и даже воздушных шаров.

Еще в 1999 году он прыгнул с моста Виадука Мийо во Франции – самого высокого в мире. Также он совершил прыжок со статуи Христа, что в Рио-де-Жанейро.

Однако наиболее известным его достижением стал прыжок из стратосферы. Произошло это 14 октября 2012 года в рамках проекта Red Bull Stratos.

Тогда Феликс поднялся на капсуле до высоты почти 39 километров и прыгнул в свободное падение. Во время того "полета" он разогнался 1350 км/ч. Баумгартнер стал первым в истории человеком, который преодолел скорость звука, не используя при этом технику.

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