Украинский боксер впервые оказался в списке самых богатых боксеров за год, заработав целое состояние.

Украинский боксер Александр Усик впервые вошел в список 10 самых богатых спортсменов по сумме заработка за один год. Он находится на 7 месте в топе, обогнав футболистов Карима Бензема и Килиана Мбаппе, а также гольфиста Джона Рама, ведь за 2024 год заработал 122 миллиона долларов, пишет Sportico.

Основную часть дохода, как сообщается, составляют гонорары за бои, которые он провел против британца Тайсона Фьюри — в мае и в декабре — в сумме $120 млн.

Что еще известно об этом топе

Второй год подряд первое место занимает португальский футболист Криштиану Роналду. Ему уже исполнилось 40 лет, но он даже и не думает вешать бутсы на гвоздь.

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Вместо этого легендарный спортсмен сыграл на своем рекордном шестом чемпионате Европы в прошлом году и стал первым игроком в мужском футболе, забившим 900 голов за карьеру. Суммарно за 2024 год он заработал 260 миллионов долларов — 215 миллионов долларов от "Аль-Нассра" и 45 миллионов долларов за пределами поля.

Общий список выглядит следующим образом:

Криштиану Роналду — $260 млн; Стефен Карри — $153,8 млн; Тайсон Фьюри — $147 млн; Лионель Месси — $135 млн; Леброн Джеймс — $133 млн; Неймар — $133,2 млн; Александр Усик — $122 млн ; Карим Бензема — $116 млн; Килиан Мбаппе — $110 млн; Джон Рам — $105,8 млн.

Другие новости про Александра Усика

Ранее УНИАН сообщал, что Усик хочет сразиться с чемпионом UFC перед завершением своей карьеры. "Шоу-бой" с Алексом Перейрой. Может быть. Почему бы и нет? Алекс хочет", - сказал украинец.

Кроме того, Усик сказал, кто за всю карьеру был для него самым сложным соперником. "Считаю, что самый сложный соперник в моей боксерской карьере - это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой. Дерек - ужасный парень, жесткий боксер. Он очень жесткий. Он крепкий. С ним было трудно", - заявил наш спортсмен.

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