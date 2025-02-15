Украинский боксер Александр Усик впервые вошел в список 10 самых богатых спортсменов по сумме заработка за один год. Он находится на 7 месте в топе, обогнав футболистов Карима Бензема и Килиана Мбаппе, а также гольфиста Джона Рама, ведь за 2024 год заработал 122 миллиона долларов, пишет Sportico.
Основную часть дохода, как сообщается, составляют гонорары за бои, которые он провел против британца Тайсона Фьюри — в мае и в декабре — в сумме $120 млн.
Что еще известно об этом топе
Второй год подряд первое место занимает португальский футболист Криштиану Роналду. Ему уже исполнилось 40 лет, но он даже и не думает вешать бутсы на гвоздь.
Вместо этого легендарный спортсмен сыграл на своем рекордном шестом чемпионате Европы в прошлом году и стал первым игроком в мужском футболе, забившим 900 голов за карьеру. Суммарно за 2024 год он заработал 260 миллионов долларов — 215 миллионов долларов от "Аль-Нассра" и 45 миллионов долларов за пределами поля.
Общий список выглядит следующим образом:
- Криштиану Роналду — $260 млн;
- Стефен Карри — $153,8 млн;
- Тайсон Фьюри — $147 млн;
- Лионель Месси — $135 млн;
- Леброн Джеймс — $133 млн;
- Неймар — $133,2 млн;
- Александр Усик — $122 млн;
- Карим Бензема — $116 млн;
- Килиан Мбаппе — $110 млн;
- Джон Рам — $105,8 млн.
Другие новости про Александра Усика
Ранее УНИАН сообщал, что Усик хочет сразиться с чемпионом UFC перед завершением своей карьеры. "Шоу-бой" с Алексом Перейрой. Может быть. Почему бы и нет? Алекс хочет", - сказал украинец.
Кроме того, Усик сказал, кто за всю карьеру был для него самым сложным соперником. "Считаю, что самый сложный соперник в моей боксерской карьере - это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой. Дерек - ужасный парень, жесткий боксер. Он очень жесткий. Он крепкий. С ним было трудно", - заявил наш спортсмен.