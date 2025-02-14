Украинский боксер поделился воспоминаниями о своем самом тяжелом сопернике.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик сообщил, что самым сложным оппонентом в его карьере был британец Дерек Чисора.

Об этом украинский боксер сказал изданию talkSPORT.com.

"Считаю, что самый сложный соперник в моей боксерской карьере - это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я иду за тобой. Дерек - ужасный парень, жесткий боксер. Он очень жесткий. Он крепкий. С ним было трудно", - заявил Усик.

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Усик провел поединок с Чисорой в 2020 году и победил единогласным решением судей. Это был второй бой для украинского боксера в хевивейте.

Александр Усик: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Усик хочет драться с чемпионом UFC перед завершением своей карьеры. У украинца спросили, с кем бы он хотел провести два последних боя. Он, в частности, назвал бразильца Алекса Перейру.

Также чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа, который 22 февраля в Эр-Рияде сразится с новозеландцем Джозефом Паркером, сказал, что после этого поединка собирается бросить вызов Усику.

А недавно боец супертяжелой весовой категории из Конго Мартин Баколе заявил, что он победил бы украинца Александра Усика, чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, если бы у них состоялся поединок.

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