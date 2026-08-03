Свадьба Роналду и Джорджины Родригес: Daily Mail сообщила о месте и дате церемонии

Оба продемонстрировали свои огромные бриллиантовые кольца накануне предстоящей свадьбы.

Португальский футболист Криштиану Роналду намерен жениться на Джорджине Родригес в выходные на острове, где он вырос, сообщает Daily Mail.

Издание сообщило, что 41-летний футболист и 32-летняя Джорджина, как сообщается, обменяются клятвами в соборе Фуншала, после чего гости свадьбы отправятся в пятизвездочный отель Savoy Palace на свадебный банкет.

Примечательно, что ранее появлялась информация о том, что пара должна была пожениться в минувшие выходные в поместье Квинта-да-Регалейра в Синтре.

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Однако эти слухи были поставлены под сомнение, поскольку собор был открыт для посетителей.

Издание The Sun сообщает, что Роналду действительно поженится в этом соборе, причем свадьба начнётся в 15:00, после чего гости перейдут в отель Savoy Palace, который может похвастаться четырьмя ресторанами.

"Гостям отеля сообщили, что в пятницу и субботу два этажа, а также несколько барных зон будут недоступны", – сообщил один из источников.

Издание отметило, что Фуншал – родной город и место рождения футбольной звезды Криштиану. В его честь установлена бронзовая статуя, а также его именем назван отель.

Хотя его состояние оценивается в сумму от 1,2 до 1,4 миллиарда долларов, решение Роналду вновь посетить родной город носит глубоко сентиментальный характер, поскольку он вырос в бедности и делил комнату со всеми своими братьями и сестрами.

В возрасте 11 лет он покинул родной дом, чтобы присоединиться к клубу "Спортинг" (Лиссабон).

Издание добавило, что оба продемонстрировали свои огромные бриллиантовые кольца накануне предполагаемой свадьбы после того, как прилетели в Португалию.

В статье отмечается, что в пятницу, 31 июля, в новом посте Джорджина явно намекнула на свое огромное бриллиантовое кольцо. Модель продемонстрировала свои невероятные формы, позируя на пляже в одиночестве, а затем опубликовала семейное фото со своим женихом и его 16-летним сыном.

Ранее Криштиану заявлял, что планирует жениться на Джорджине после чемпионата мира этого года, на котором Португалия выбыла в 1/8 финала, уступив Испании.

"Я надеюсь прийти на свою свадьбу с кубком чемпиона. Я женюсь на ней, потому что считаю, что настало подходящее время. Не только потому, что она – мать моих детей, но и потому, что она – человек, которого я люблю больше всего", – поделился Роналду с Пирсом Морганом.

Отмечается, что у пары есть общие дочери Алана и Белла, а также близнецы Ева Мария и Матео, рожденные с помощью суррогатной матери.

У Беллы был брат-близнец по имени Анхель, но, к сожалению, он умер вскоре после рождения. У Роналду есть еще один сын, Криштиану-младший, от предыдущих отношений.

Джорджина познакомилась с Криштиану в 2016 году, когда привлекла его внимание, работая продавщицей в мадридском магазине Gucci.

Криштиану Роналду – последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что после того, как сборная Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила Испании, Роналду пытался сдержать свои эмоции, но не удержался и расплакался прямо на поле. Роналду, который объявил на предматчевой пресс-конференции, что это его последний чемпионат мира по футболу, забил 3 гола – 2 в ворота Узбекистана и 1 в ворота Хорватии.

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