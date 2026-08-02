'Мы лишь пятые в Европе': Буффон раскритиковал нынешнее состояние чемпионата Италии

По его словам, итальянская лига стала переходной.

Экс-вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о нынешних проблемах в Серии А. Его слова цитирует Marca.

По словам Буффона, сейчас чемпионат Италии значительно уступает по уровню чемпионатам Англии, Испании, Германии и Франции.

"Сегодня мы, пожалуй, лишь пятые в Европе. Наша лига стала переходной - крупные клубы отправляют сюда своих игроков для развития, тогда как для наших молодых футболистов места почти не остается. У нас есть важные и талантливые игроки, в частности в английской Премьер-лиге", - сказал он.

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Буффон добавил, что за последние 25 лет футбол кардинально изменился.

""Мы – Италия" звучит красиво, и мы всегда останемся Италией, ведь историю не стереть. Но другие учатся быть такими, как мы, или даже лучше", - подчеркнул футболист.

FIFA отказалась от планов продать свои акции

Ранее The New York Post писало, что скандальный план FIFA по продаже части своей бизнес-империи сторонним инвесторам провалился после открытого бунта футбольных чиновников по всему миру и серьезного раскола среди высшего руководства.

FIFA планировала привлечь до 4,2 миллиарда долларов, продав примерно 20-процентную долю в группе, оценив новое подразделение в 20 миллиардов долларов. Сделка, в которой участвовала фирма, возглавляемая нью-йоркским венчурным капиталистом Джошуа Кушнером, сорвалась.

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