FIFA отказалась от скандальных планов продать свои акции, - NYP

Этот провал стал кульминацией тяжелой недели для президента FIFA Джанни Инфантино.

Скандальный план FIFA по продаже части своей бизнес-империи сторонним инвесторам провалился после открытого бунта футбольных чиновников по всему миру и серьезного раскола среди высшего руководства, как стало известно изданию The New York Post.

Отмечается, что FIFA планировала привлечь до 4,2 миллиарда долларов, продав примерно 20-процентную долю в группе, оценив новое подразделение в 20 миллиардов долларов. Сделка, в которой участвовала фирма, возглавляемая нью-йоркским венчурным капиталистом Джошуа Кушнером, сорвалась.

"Они не хотят продолжать участвовать в этом бардаке. Кушнер найдет другой способ войти в эту сферу. Это превращается в кошмар для бренда", - сказал источник, осведомленный о сорвавшейся сделке.

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Важно, что этот провал стал кульминацией тяжелой недели для президента FIFA Джанни Инфантино, который продвигал план по выделению коммерческих прав FIFA в новое коммерческое подразделение, что вызвало волну протестов по всей Европе и шквал крайне негативных публикаций в СМИ.

Провалившееся предложение предусматривало передачу FIFA, некоммерческой организации по швейцарскому законодательству, своих активов, приносящих доход - телевизионных прав, спонсорских сделок, лицензирования и продажи билетов - в новую структуру под названием FIFA Forward Enterprise.

Фирма Кушнера, Thrive Capital, должна была стать основным участником сделки, а JPMorgan выступал бы в качестве консультанта.

Инфантино дал 211 странам-членам FIFA срок до 19 сентября, чтобы поддержать сделку, пообещав выплаты до 40 миллионов долларов каждой. Но FIFA и её банкиры сильно ошиблись в оценке настроений в Европе, где самые богатые клубы и лиги приносят большую часть доходов от футбола.

"Это будет (временный) конец мирового футбола", - сказал один из инсайдеров, близких к Инфантино.

Очевидно, что без звёзд из Англии, Испании, Франции, Германии и Италии чемпионат мира потеряет свою аудиторию. Телевещатели не будут платить большие деньги, а спонсоры откажутся от своих средств.

"Они прощупали почву и дали чёткий ответ", - сообщил источник.

По словам трёх источников, Thrive уже начала переговоры об отказе от этой идеи. По словам инсайдеров, закрывающих свои документы, JPMorgan не ожидает, что сделка состоится. Человек, непосредственно осведомленный о ситуации, сказал:

"Они не верят, что Кушнер выдержит. Они срывают сделку".

Один источник утверждает, что цюрихская организация может попытаться "оформить и использовать свои активы в коммерческих целях" через свою существующую некоммерческую структуру.

"Я думаю, они пытаются профессионализировать некоторые аспекты мирового футбола", - сказал человек, осведомленный о ситуации.

Отмечается, что срыв сделки посылает четкий сигнал частным инвестиционным компаниям, работающим в сфере мирового спорта: политические барьеры в футболе остаются высокими.

Реакция UEFA

Угроза UEFA была прямой: ни одна из её команд не будет участвовать ни в одном мероприятии FIFA, пока план не будет полностью отменён - и пока FIFA не пообещает никогда больше не открывать игру для частных владельцев.

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