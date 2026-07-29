УЕФА готовит бойкот чемпионата мира: Инфантино обвинили в 'продаже души футбола'

Уже на этой неделе страны-члены УЕФА проведут встречу для обсуждения этой идеи.

Европейские страны обсуждают бойкот Чемпионата мира по футболу, если президент ФИФА Джанни Инфантино продолжит реализацию планов по продаже части акций турнира частным инвесторам.

Об этом сообщает Sky News. Отмечается, что уже на этой неделе страны-члены УЕФА проведут встречу, на которой обсудят свое несогласие с попыткой ФИФА создать новую коммерческую компанию с привлечением внешних инвестиций. Журналисты отмечают, что Инфантино хочет создать дочернюю компанию стоимостью $20 млрд и продать более 20% новой FIFA Forward Enterprise, привлекая $4,2 млрд.

УЕФА в ответ на это заявила, что такой подход "пересекает черту, которую руководящие футбольные институты никогда не должны пересекать".

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"УЕФА относится к этому чрезвычайно серьезно. Так же должны поступать все национальные футбольные ассоциации, а также все заинтересованные стороны – лиги, клубы, футболисты, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола. Душа футбола и его система управления – не товар, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в отношении того, кто именно получит от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола, и ФИФА не имеет права его продавать", – говорится в заявлении УЕФА.

Издание отмечает, что ранее УЕФА уже оказывала влияние на неоднозначные решения ФИФА. В частности, когда Международная федерация футбола хотела ввести проведение Чемпионата мира каждые два года, Союз европейских футбольных ассоциаций заявил о планах бойкотировать турнир. На фоне этого ФИФА была вынуждена отказаться от этой идеи.

По данным журналистов, ведущей группой инвесторов, которые могут приобрести долю в ЧМ, является компания Thrive Eternal. Ее генеральным директором является Джош Кушнер, чей брат, Джаред, является зятем Трампа. Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснял это решение необходимостью привлечь больше средств для ассоциаций-членов с целью инвестирования в футбол.

Однако на практике журналисты отмечают, что Инфантино может готовить для себя новую должность – если на следующих выборах его не переизберут на пост главы ФИФА, он может стать человеком, ответственным за проведение ЧМ. И в случае, если соглашение будет одобрено, это принесет Инфантино значительные доходы.

Издание пишет, что бойкот со стороны УЕФА может быть затруднен, поскольку для принятия любых решений ФИФА достаточно лишь голосов большинства. И многие страны-члены ФИФА могут поддержать сделку, поскольку они зависят от финансирования глобальной организации. В то же время отмечается, что ФИФА зависит от европейских команд в вопросе успеха любого чемпионата мира.

Отметим, что против продажи доли ФИФА уже публично выступили европейские политики. В частности, премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявлял, что футбол "не принадлежит инвесторам", а Чемпионат мира "не товар".

"Это величайшее соревнование в мировом спорте, и никто никогда не имел права его продавать. Как бы вы ни пытались преподнести эту сделку, как только вы продаете хотя бы часть турнира – вы его предаете. Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда, и так будет всегда", – писал он.

Чемпионат мира по футболу 2026: новости

Напомним, ранее ФИФА раскрыла, сколько денег получили победители Чемпионата мира по футболу. Отмечалось, что общий призовой фонд мундиаля составил рекордные $727 млн. Победитель турнира, национальная сборная Испании, получила 50 млн долларов из этого бюджета. Еще 1,5 млн долларов были предусмотрены для каждого игрока в качестве компенсации за подготовку к турниру.

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