Лимит на легионеров: почему решение УАФ может разрушить будущее украинского футбола

Лимит на легионеров вновь разделил украинский футбол.

Дискуссия о лимите на легионеров в украинской Премьер-лиге разгорелась с новой силой после решения Исполнительного комитета УАФ внести изменения в Регламент соревнований. Согласно новой редакции документа, по общему правилу одна команда может одновременно выставлять на поле не более семи легионеров. В то же время предусмотрено исключение: если в составе команды находится хотя бы один футболист, являющийся гражданином страны Европейского Союза, количество легионеров может увеличиться до восьми при условии, что на поле одновременно находятся не менее трёх граждан Украины.

Именно это изменение, создание возможности использовать восьмого легионера, стало поводом для острой дискуссии среди клубов УПЛ и футбольного сообщества. Уже через несколько дней большинство клубов УПЛ на Общем собрании поддержало обращение к Исполнительному комитету УАФ с просьбой пересмотреть решение и вернуться к прежней редакции регламента, а одним из самых активных противников изменений стало киевское "Динамо".

"Динамо": лимит должен работать на украинский футбол

В столичном клубе убеждены, что сокращение количества украинских футболистов на поле может иметь долгосрочные негативные последствия для всего футбола страны. Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф заявил, что клуб выступает за сохранение действующего формата, ведь он стимулирует развитие собственных воспитанников и мотивирует команды инвестировать в академии, а не искать более дешевые решения на внешнем рынке.

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Мы всегда были и остаемся открытыми для качественных легионеров. В истории нашего клуба есть десятки выдающихся иностранных футболистов, которые помогали побеждать в Украине и достойно представлять нашу страну в европейских турнирах. Мы не предлагаем новых ограничений. Мы не выступаем против иностранных футболистов. Мы лишь считаем, что правило, которое на протяжении многих лет способствовало развитию украинских игроков, помогало клубам инвестировать в собственные академии и не мешало их конкурентоспособности на международной арене, не должно меняться без чрезвычайно веских оснований, – заверил функционер.

УАФ выступает за сокращение количества украинцев на поле?

Главный аргумент заключается в том, что футболисты прогрессируют только тогда, когда регулярно получают игровую практику. Прежде всего это может ударить по клубным академиям. Когда воспитанникам становится сложнее пробиться в основной состав, снижается и мотивация клубов вкладывать значительные средства в развитие детско-юношеского футбола.

Еще один аспект – национальная сборная. Именно чемпионат Украины традиционно является главной площадкой для подготовки кандидатов в основную команду страны. Чем меньше украинцев будет регулярно выступать в УПЛ, тем меньше будет выбор для тренерского штаба сборной.

Отдельно стоит обратить внимание и на экономический фактор. Когда клубы имеют возможность заполнять вакансии легионерами, спрос на украинских футболистов постепенно снижается. Это может негативно повлиять на желание клубов развивать собственных воспитанников.

Аргументы сторонников изменений

В то же время сторонники смягчения лимита, среди которых наиболее активно выступает "Шахтер", убеждены, что клубы должны иметь больше свободы при формировании состава. По их мнению, это позволит повысить конкуренцию за место в основном составе, сделает украинские команды более конкурентоспособными в еврокубках и упростит комплектование состава в условиях сложной ситуации на трансферном рынке.

Дискуссия только набирает обороты

Впрочем, такой "легионерский путь" идет вразрез с общепринятыми практиками. Весь мир сейчас делает ставку на воспитание собственных игроков, развитие своих детско-юношеских спортивных школ. Будут ли достаточно мотивированы молодые украинские игроки, если они будут понимать, что место в основном составе им не светит? Вполне вероятно, что расплачиваться за это решение придется нашим детско-юношеским футбольным школам и всему украинскому футболу.

Пока что ставить точку в этом вопросе рано. После обращения большинства клубов УПЛ слово снова остается за Исполнительным комитетом УАФ, который должен определиться, пересматривать ли ранее принятое решение.

Сейчас уже очевидно, что спор давно вышел за рамки дискуссии о количестве легионеров на поле. На самом деле речь идет о том, каким путем должен развиваться украинский футбол: делать ставку на собственных воспитанников или предоставлять клубам максимальную свободу в формировании состава. Именно от ответа на этот вопрос зависит не только будущее регламента УПЛ, но и то, каким будет украинский футбол в ближайшие годы.

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