Европа будет бойкотировать чемпионат мира из-за планов FIFA

По имеющейся информации, Футбольная ассоциация совершенно не знала об планах до поспешного объявления FIFA.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и все 55 его европейских ассоциаций будут бойкотировать чемпионат мира, если глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино продаст часть турнира частным инвесторам.

По словам источника Sky News, страны-члены UEFA должны были провести на этой неделе экстренное виртуальное совещание, чтобы обсудить свое несогласие с попыткой FIFA создать новую коммерческую компанию с внешними инвестициями.

Отмечается, что эти планы и то, как они появились, вызвали новую волну возмущения в UEFA по поводу того, как Инфантино управляет.

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По имеющейся информации, Футбольная ассоциация совершенно не знала об этих планах до поспешного объявления FIFA.

Эксперт по спортивным финансам Киран Магуайр заявил, что UEFA может обладать "рычагами давления" на FIFA, поскольку организация открыто критикует планы UEFA по проведению чемпионата мира.

По его словам, положение Инфантино во главе FIFA может оказаться под угрозой, если будут сделаны уступки европейскому руководящему органу футбола. Он добавил:

"Я думаю, что UEFA является одним из крупнейших спонсоров, если говорить о правах на трансляцию соревнований. UEFA, возможно, также вела переговоры со спонсорами чемпионата мира, которые не хотят проводить чемпионат мира без европейских команд, поэтому они чувствуют, что обладают определенными рычагами влияния. И в определенной степени можно утверждать, что FIFA нуждается в UEFA больше, чем UEFA нуждается в FIFA".

Планы Инфантино

Во вторник FIFA подтвердила, что Инфантино хочет создать дочернюю компанию стоимостью 20 млрд долларов и продать более 20% новой компании FIFA Forward Enterprise, привлекая 4,2 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что FIFA хочет увеличить квоту участников на Чемпионат мира-2030, при этом это связано с желанием привлечь к мундиалу сборную Китая.

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