Киевляне сыграют в 3 квалификационном раунде Лиги Конференций.

Состоялся ответный матч второго этапа квалификации Лиги Европы, в котором встретились киевское "Динамо" и греческий ПАОК. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу греков.

Первый тайм прошел в равной борьбе, и казалось, что он закончится без голов. Но уже в добавленное время после поперечной передачи партнера Константелиас принял мяч за пределами штрафной, развернулся и послал мяч в дальний угол ворот Суркиса.

В начале второго тайма Константелиас после сольного прохода оформил дубль - 2:0. Остаток времени киевляне пытались отыграться, но не смогли забить даже один гол.

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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

ПАОК - "Динамо" - 2:0. Первый матч - 3:2.

Голы: Константелиас (45+1, 48)

Предупреждения: Хацидиакос (35) - Пономаренко (50), Шапаренко (78)

ПАОК: Павленко, Гомес, Михаилидис, Хацидиакос (Элустондо, 76), Кенни, Сантамария, Заферис (Камара, 76), Тайсон (Хацидис, 69), Константелиас (Пелкас, 83), Живкович (Баба, 76), Миту.

"Динамо": Суркис, Михавко, Тиаре (Биловар, 86), Кендзера, Сыч, Лонвейк (Мунгенге, 86), Бражко, Редушко (Кабаев, 80), Буяльский (Шапаренко, 67), Волошин (Ярмоленко, 67), Пономаренко.

Матч прошел на стадионе "Тумба" в греческих Салониках. Таким образом, "Динамо" вылетело из квалификации Лиги Европы после домашнего поражения со счетом 2:3. Киевляне сыграют в 3 квалификационном раунде Лиги Конференций.

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