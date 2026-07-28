Впервые после 'Реала': Зидан вернулся к тренерской работе, возглавив сборную Франции

Первый матч Зидан проведёт уже 25 сентября.

Французский футболист, легендарный Зинедин Зидан, официально стал главным тренером сборной Франции. Он подписал контракт на четыре года и будет работать с национальной командой до завершения чемпионата мира-2030.

Он станет 18-м тренером в истории "трёхцветных" с 1964 года, когда команду возглавлял Анри Герен. Официально Зидан приступит к обязанностям 1 августа, а состав своего тренерского штаба объявит в начале сентября, объявила Французская федерация футбола (FFF) по итогам заседания исполнительного комитета.

На посту главного тренера он сменил Дидье Дешама, возглавлявшего сборную Франции с 2012 года. Президент FFF Филипп Диалло поблагодарил Дешама и его штаб за четырнадцать лет работы, а назначение Зидана назвал "огромной гордостью" для федерации – встречей легенды французского футбола, ставшего одним из самых титулованных и уважаемых тренеров своего поколения, с командой редкого потенциала и самых высоких амбиций.

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Сам Зидан признался, что для него это радость, большая гордость и ответственность. "Я часто это говорил: нет ничего больше, чем сборная Франции", – заявил он, поблагодарив руководство федерации за доверие и добавив, что связывает с командой большие амбиции.

Тренерство Зидана

Для Зидана это первая тренерская работа после ухода из мадридского "Реала" в 2021 году. С испанским клубом француз трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов – в 2016, 2017 и 2018 годах, став первым тренером, добившимся такого результата в современном формате турнира.

Как футболист Зидан провёл за сборную Франции 108 матчей, забил 31 гол и был одним из лидеров команды, выигравшей домашний чемпионат мира-1998 и чемпионат Европы-2000. В 1998 году он также получил "Золотой мяч".

Свой первый матч во главе сборной Франции Зидан проведёт 25 сентября – в Лиге наций против Турции. Уже 28 сентября французы сыграют на выезде против Бельгии, а затем их ждут домашние встречи с Италией и Бельгией на "Стад де Франс".

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Германии после вылета с ЧМ-2026 тоже получила нового известного тренера.

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