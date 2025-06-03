За год работы французу предложили 100 млн евро.

Экс-тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан получил предложение возглавить саудовский клуб "Аль-Хиляль". Об этом пишет издание Lʼequipe.

Отмечается, что французский тренер может возобновить карьеру и сейчас имеет несколько вариантов. Среди них, в частности, было предложение и от "Аль-Хиляля". Издание подчеркнуло, что речь шла о годовом контракте с зарплатой в более 100 млн евро. Впрочем Зидан его отклонил.

Также журналисты сообщают, что Зидан может возглавить другой проект. В частности, это может быть сборная Франции, которая сейчас готовится к отборочным матчам на Чемпионат мира.

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Напомним, что среди соперников Франции в частности есть и сборная Украины.

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Накануне стал известен победитель Лиги чемпионов. В финальном матче, состоявшемся в Мюнхене, французский "ПСЖ" разгромил итальянский "Интер" со счетом 5:0. Для парижан это стал первый трофей Лиги чемпионов за всю историю.

Тем временем в Украине определились все команды, которые сыграют в следующем сезоне УПЛ. К 16 командам элитного дивизиона впервые присоединились "Эпицентр", СК "Полтава" и "Кудривка". Также в УПЛ вернется харьковский "Металлист 1925".

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