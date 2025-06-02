Из-за этого клубы решили снова не проводить традиционный матч-открытие сезона - Суперкубок Украины.

Накануне определились все клубы-участники Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26, в котором будут участвовать 16 команд. Он должен стартовать 2 августа 2025 года, а завершиться в мае 2026 года.

В Премьер-лигу впервые в истории попали "Эпицентр" Каменец-Подольский и СК "Полтава", которые заняли соответственно первое и второе места в Первой лиге.

Также вернулся в элиту украинского футбола харьковский "Металлист 1925", который занял третье место и выиграл плей-офф у "Левого Берега" (1:0, 1:0). В УПЛ состоится дебют "Кудровки", которая заняла 4-ю строчку в Первой лиге и победила "Ворсклу" в переходных матчах (1:2, 1:0, пен. 4:3).

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В свою очередь из УПЛ вылетели "Ингулец", Л"евый Берег", "Черноморец", а также "Ворскла", которая впервые выбыла из высшего дивизиона после 29 подряд сезонов.

Стоит отметить, что действующим чемпионом является киевское "Динамо", которое в этом сезоне получило 17-й титул УПЛ и 30-й в целом во внутренних чемпионатах. Из-за этого клубы решили снова не проводить традиционный матч-открытие сезона - Суперкубок Украины.

Клубы-участники УПЛ 2025/26

"Динамо", "Александрия", "Шахтер", "Полесье", "Кривбасс", "Карпаты", "Заря", "Рух", "Верес", "Колос", "Оболонь", ЛНЗ, "Эпицентр", "Полтава", "Металлист 1925", "Кудровка".

УПЛ. Переходной плей-офф

Ответные матчи

13:00. Ворскла Полтава - Кудровка - 0:1, пен. 3:4 (первый матч - 2:1)

Гол: Алексей Литовченко, 9

15:30. Металлист 1925 Харьков - Левый Берег Киев - 1:0 (первый матч - 1:0)

Гол: Владислав Калитвинцев, 90

Новости украинского футбола

Донецкий "Шахтер" будет играть в первом раунде квалификации следующего розыгрыша Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам финала Кубка Хорватии. "Горняки" гарантировали себе место в квалификации Лиги Европы благодаря победе в Кубке Украины по футболу, где они обыграли киевское "Динамо".

Из-за победы "Риеки" над "Славен Белупо" вакантное место получил клуб "Динамо" Загреб, который опережает "Шахтер" в клубном рейтинге среди команд, которые должны были начинать турнир с квалификации. В Лиге Европы "Шахтер" начнет с первого раунда квалификации.

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