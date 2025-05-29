Первый матч на этой стадии "горняки" проведут 10 июля.

Донецкий "Шахтер" будет играть в первом раунде квалификации следующего розыгрыша Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам финала Кубка Хорватии.

"Горняки" гарантировали себе место в квалификации Лиги Европы благодаря победе в Кубке Украины по футболу, где они обыграли киевское "Динамо".

Из-за победы "Риеки" над "Славен Белупо" вакантное место получил клуб "Динамо" Загреб, который опережает "Шахтер" в клубном рейтинге среди команд, которые должны были начинать турнир с квалификации. В Лиге Европы "Шахтер" начнет с первого раунда квалификации.

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Победа Риеки

Первый матч между "Риекой" и "Славеном" завершился вничью 1:1. Во втором поединке чемпион Хорватии одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу форварда Наиса Джуара, который отличился на 60-й минуте.

Таким образом, победа "Риеки" позволила загребскому "Динамо", которое завершило сезон на второй строчке турнирной таблицы, попасть в основной раунд Лиги Европы.

Первый матч на этой стадии "горняки" проведут 10 июля. Среди потенциальных соперников "Шахтера" в первом раунде есть клубы: "Партизан" (Сербия), "Легия Варшава" (Польша), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Актобе" (Казахстан), "Ильвес" (Финляндия), "Целье" (Словения), "Приштина" (Косово), "Шериф" (Молдова), "Левски" (Болгария), АЕК Ларнака (Кипр), "Пакш" (Венгрия), "Хеккен" (Швеция), "Спартак Трнава" (Словакия), а также победители Кубков Азербайджана и Израиля.

Новости футбола

Киевский клуб "Динамо" стал чемпионом Украины по футболу сезона 2024/25. В матче 29-тура Украинской премьер-лиги команда сыграла в ничью со счетом 1:1 с одесским "Черноморцем". Это чемпионство является для "Динамо" 17-м в истории независимой Украины. "Александрия" стала второй, а "Шахтер" - лишь третьим.

Бывший игрок "Барселоны" Арда Туран стал новым тренером донецкого "Шахтера". Контракт с 38-летним тренером рассчитан на два года - до лета 2027 года. Туран станет 39-м наставником в истории команды.

24 мая "Шахтер" попрощался с хорватским тренером Марино Пушичем и его тренерским штабом. Он работал в клубе с октября 2023 года.

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