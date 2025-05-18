"Динамо" и "Черноморец" сыграли со счетом 1:1.

Киевский клуб "Динамо" стал чемпионом Украины по футболу сезона 2024/25. В матче 29-тура Украинской премьер-лиги команда сыграла в ничью со счетом 1:1 с одесским "Черноморцем".

На 18-й минуте матча полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко забил мяч в ворота соперников, но гол не был засчитан, так как арбитр зафиксировал игру рукой. Тем не менее уже на 54-й минуте Ярмоленко успешно реализовал пенальти.

На 68-й минуте матча "Черноморец" сравнял счет благодаря голу Алексея Хобленко. Этот счет стал окончательным, но этого хватило, чтобы "Динамо" признали чемпионом.

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Это чемпионство является для "Динамо" 17-м в истории независимой Украины.

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Ранее бывший украинский футболист Анатолий Тимощук, который перешел на сторону России, получил подозрение в пособничестве Москве. Правоохранители отметили, что подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера футбольного клуба "Зенит" в Санкт-Петербурге

Кроме того, был определен обладатель Кубка Украины по футболу. Донецкий "Шахтер" победил киевский клуб "Динамо" в серии пенальти (6:5). Решающий пенальти не забил Александр Караваев.

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