До подписания контракта с "Шахтером" он был наставником турецкого "Эюпспора".

Бывший игрок "Барселоны" Арда Туран стал новым тренером донецкого "Шахтера". Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт с 38-летним тренером рассчитан на два года – до лета 2027 года. Туран станет 39-м наставником в истории команды.

"Я горжусь тем, что присоединился к "Шахтеру", – великому клубу с богатой историей и большими традициями. Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче. Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть большое желание добывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах", – прокомментировал Туран свое назначение.

Видео дня

До подписания контракта с "Шахтером" турецкий специалист тренировал клуб Первой лиги Турции "Эюпспор". В первый сезон с командой он смог привести ее к первенству в турнире и вывести в Суперлигу. В сезоне 2024/25 "Эюпспор" под руководством Турана занял 6-е место в чемпионате Турции.

Напомним, что 24 мая "Шахтер" попрощался с хорватским тренером Марино Пушичем и его тренерским штабом. Он работал в клубе с октября 2023 года.

Футбольные достижения Арды Турана

Карьеру профессионального футболиста Туран завершил не так давно – в сентябре 2022 года. За годы в спорте полузащитник выступал за ряд клубов – от турецкого "Галатасарая" до мадридского "Атлетико" и "Барселоны".

Четыре раза Турана признавали лучшим игроком года в Турции. Этот титул он получал в 2008, 2009, 2014 и 2015 годах.

На его счету также титул чемпиона Турции (2008), Кубок Турции (2005) и Суперкубок Турции (2008).

В 2014 и 2016 годах он становился чемпионом Испании. Также был обладателем Кубка Испании (2013, 2016, 2017) и Суперкубка Испании (2014, 2016). В 2012 году Труан получил звание победителя Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА.

В то же время вместе с национальной сборной Турции Туран сыграл 100 матчей с 2006 по 2017 годы.

Вас также могут заинтересовать новости: