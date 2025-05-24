Официального сообщения о назначении нового тренера пока нет.

Футбольный клуб "Шахтер" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Марино Пушичем и его тренерским штабом.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы донецкого клуба. Пушич работал в команде с 23 октября 2023 года. За это время "горняки" сыграли 71 официальный матч, 44 из которых завершились победой.

Также было 13 ничьих и 14 поражений. При этом общая разница мячей составила 139-71.

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"Под руководством Пушича дончане завоевали три национальных трофея: сделали золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграли рекордный для украинского футбола, 15-й в своей истории Кубок Украины – 2024/25. Спасибо Марино Пушичу и его ассистентам за самоотверженную и качественную работу, высочайший уровень профессионализма, личное мужество и стойкость, за яркие победы, титул и трофеи, красивые и незабываемые эмоции. Ваши имена и достижения навсегда вписаны в историю "Шахтера". Отдельная благодарность за активную поддержку Украины и украинцев", – говорится в заявлении.

На данный момент официальных сообщений о назначении нового тренера не было. В то же время СМИ ранее сообщали, что должность главного тренера "Шахтера" была предложена экс-игроку "Барселоны" Арди Турану. Сейчас он занимает аналогичную должность в "Эюпспоре".

Новости футбола

21 мая состоялся финал Лиги Европы. За титул чемпиона на поле соревновались два английских клуба – "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Победу одержала лондонская команда. На счету "Тоттенхэма" был единственный гол того матча.

Тем временем чемпионом сезона 2024/25 в украинской Премьер-лиге стал киевский клуб "Динамо".

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